Бренды пропустят по списку

Минпромторг сократит поток параллельного импорта в Россию. Теперь таможня позволит ввозить в страну лишь определенные бренды, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство. Прежде перечень товаров, которые можно импортировать без согласия правообладателя, ограничивался исключительно категориями. Например, духи, одежда и микроэлектроника. Как рассказали “Ъ FM” участники рынка, такое решение назревало уже давно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По их словам, сейчас любая компания может ввозить товары без дополнительных проверок со стороны властей, что, в свою очередь, привело к росту контрафактной продукции. На каком основании бренды попадут в «белый список»? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с президентом Ассоциации компаний интернет-торговли Артемом Соколовым: «Каждый отдельный бренд из списка параллельного импорта проходит достаточно широкую общественную экспертизу.

При принятии решения об исключении или включении в перечень учитывается много факторов, в том числе уход компании с российского рынка, наличие локального производства в РФ, сохранение рабочих мест, востребованность у покупателей, наличие равноценной альтернативы.

Мы, конечно, считаем, что принципиально важно, чтобы сохранялись условия, при которых россияне могут приобретать привычные для них бренды. Если бизнесу запретят вдруг ввозить востребованные товары, то эту нишу просто займет теневой сектор. Поэтому мы уверены в том, что решение будет найдено, оно в любом случае будет компромиссным. Наши покупатели будут продолжать иметь возможность пользоваться теми товарами, которые им нравятся».

Минпромторг пока не раскрывает, какие именно бренды попадут в «белый список». Генеральный директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов предполагает, что в первую очередь речь идет о компаниях из США: «Я напомню, что параллельный импорт у нас запрещали еще в 2002 году. Поскольку Минпромторг рассчитывает на то, что как минимум американская продукция начнет поступать, соответственно, отсюда и эти инициативы.

Что касается разговоров по поводу роста контрафакта и так далее, это, в общем, смешно, потому что как только вы разрешаете параллельный импорт, сюда привозят оригинальные товары, потому что поддельные можно привозить без всякого параллельного импорта. Минпромторг присвоил себе право устанавливать не только перечни товаров, которые можно завозить, но и перечни брендов. В приказах постоянно меняется позиция по поводу части брендов в рамках так называемой юридической дипломатии по заманиванию иностранцев обратно в Российскую Федерацию».

Как пишут «Известия», в Минпромторге рассчитывают, что принятые меры будут стимулировать развиваться отечественное производство. По данным издания, приказ о сокращении параллельного импорта вступит в силу уже в конце апреля-начале мая. К концу 2024 года объем товаров, которые ввозят в Россию по такому механизму, упал с $4 млрд до $3 млрд в месяц, сообщал глава Минпромторга Антон Алиханов.

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Никита Путятин