Новые владельцы отеля «Арка» в Ростове намерены провести ребрендинг

Группа Vizant (ООО УК «Визант Групп», принадлежит российскому миллиардеру Аркадию Ротенбергу), под управление которой перешла ростовская гостиница «Арка», намерена провести ребрендинг отеля. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GINZA PROJECT Фото: GINZA PROJECT

В сообщении отмечается, что гостиница сохранит свой первоначальный архитектурный облик и интерьеры, однако в отеле обновят визуальный дизайн-код в коммуникации, также у гостиницы появится сувенирная продукция. Над развитием отеля компания намерена работать с Ginza Project, под чьим управлением остаются рестораны гостиничного комплекса.

Мария Иванова