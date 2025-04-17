«Один из отелей Лионеля Месси власти постановили снести»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как известные футболисты развивают свое дело и сотрудничают с брендами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters

Лионель Месси и Криштиану Роналду всегда конкурировали на футбольном поле. Сравнений доходов звезд также немало, а вот кто из них успешнее как бизнесмен? На этот вопрос ответить сложнее. Все-таки основные денежные поступления на счета португальца и аргентинца идут от футбольной деятельности и рекламных контрактов с известными спортивными брендами.

Но в бизнесе футболисты тоже себя ищут. Месси первые шаги на этом поприще сделал в 2010 году, вложившись в большую винодельню. Затем в 2017-м стал партнером отельной сети. Примерно в это же время он пытался стать частью фэшн-индустрии, а в конце 2022-го отправил немалые суммы на развитие холдинговой компании, которая занимается высокими технологиями.

Из последних громких вложений стоит отметить линейку спортивных энергетических напитков и лимитированную коллекцию вин по €60 за бутылку. Как пошел этот бизнес, пока неизвестно, а вот проблемы в других направлениях были. Один из отелей Месси власти постановили снести, а первый бутик, которым управляла жена аргентинца, пришлось закрыть через год с убытком €150 тыс. Роналду действует в бизнесе решительнее и на первый взгляд успешнее. Правда, информация о доходах его проектов также находится за семью печатями.

Различные интернет-платформы путаются в показаниях, называя разные суммы. Например, писали, что только отельный бизнес принес португальцу $200 млн, но потом всегда добавляли: по неподтвержденным данным. О работе ресторанов, магазинов одежды и сети фитнес-клубов Криштиану авторитетные издания скромно пишут, что они приносят немалый доход. Также СМИ просто констатируют, что португалец вложил деньги в клиники по диагностике, лечению и трансплантации волос и разработку футбольного симулятора.

Цифры, которые находятся в открытом доступе, говорят, что, несмотря на потери, Месси успешнее. Например, за 2024 год аргентинец вне футбольного поля заработал $75 млн, а Роналду — $65 млн. Но нужно понимать, что рекламные контракты сюда тоже входят. Если же считать все деньги, заработанные за карьеру, то Роналду значительно опережает своего заклятого друга. Состояние Месси в апреле 2025 года составляет $1,7 млрд. Роналду же к этому моменту заработал $1,9 млрд. Среди футболистов планеты Земля это пока абсолютный рекорд.

Владимир Осипов