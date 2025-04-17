Путин разрешил упрощенную выдачу водительских прав гражданам Южной Осетии

Президент Владимир Путин подписал указ, дающий гражданам Южной Осетии право получать российские водительские права в упрощенном порядке (без сдачи экзамена и прохождения медосвидетельствования), если у них есть вид на жительство или российский паспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно указу, гражданам Южной Осетии для получения водительского удостоверения нужно будет предоставить заявление, российский паспорт или вид на жительство, южно-осетинский паспорт и водительское удостоверение, выданное госорганами республики. Уплачивать госпошлину не нужно.

Правительство также должно внести изменения в законодательство РФ о признании выданных в Южной Осетии водительских прав.

27 марта замглавы Минтранса Дмитрий Зверев заявлял, что Россия обсуждает признание водительских прав с другими странами. В частности — с Китаем, для индивидуальных поездок на легковых автомобилях при осуществлении перевозок в страну.

Об обмене иностранных водительских удостоверений на российские — в материале «Ъ» «Иностранных прав осталось на неделю».

Полина Мотызлевская