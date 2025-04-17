Почти 10 млрд рублей собрала система «Платон» с кубанских грузовиков

С момента запуска системы «Платон» собрано 9,9 млрд руб. с транспортных средств, зарегистрированных в Краснодарском крае. По состоянию на 31 марта 2025 года в регионе более 55 тыс. транспортных средств используют бортовые устройства, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Платона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На 31 марта 2025 года в системе "Платон" зарегистрировано 74 025 грузовых транспортных средств из Краснодарского края. Данные о количестве российских и иностранных грузоперевозчиков, использующих систему "Платон" в Краснодарском крае, отсутствуют»,— рассказали также в пресс-службе.

По состоянию на 15 марта 2025 года в целом по стране в системе «Платон» зарегистрировано более 1,9 млн транспортных средств. Большинство грузовиков — 76% — принадлежат российским перевозчикам, оставшиеся 24% — иностранным логистическим компаниям. В дорожный фонд страны с помощью системы собрали 323 млрд руб. Выдали 2,7 млн бортовых устройств и оформили 34 млн маршрутных карт.

Вячеслав Рыжков