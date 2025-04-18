Пермский IT-стартап увеличил выручку почти в четыре раза

Пермское ООО «Интегрити» по итогам 2024 года увеличило выручку почти в четыре раза — с 76 млн руб. до 290 млн руб. Чистая прибыль общества выросла на 8571% — со 189 тыс. руб. до 16 млн руб., говорится в сервисе Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт компании. Фото: сайт компании.

ООО «Интегрити» — пермский IT-стартап, созданный пять лет назад бывшим руководителем молодежного движения «Лига лидеров» Кириллом Самоделкиным. Согласно сайту компании, «Интегрити» — разработчик инструмента по защите продукции различных производителей от фальсификата и контрафакта. Компания создала приложение, которое позволяет получить длину кабеля, отсканировав коды, и отобразить дополнительную информацию на каждое изделие, а также разместить рекламу для потребителей. В числе клиентов ООО на сайте компании указаны такие предприятия, как «Инкаб», «Элка-Кабель», «Россети», «ОДК — Пермские моторы».