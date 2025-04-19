Сегодня отмечает юбилей шестикратная чемпионка мира, десятикратная чемпионка СССР в индивидуальном спринте, заслуженный мастер спорта СССР велогонщица Галина Царёва

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Фото: Б.Манушин / РИА Новости Галина Царева

Фото: Б.Манушин / РИА Новости

Ее поздравляет трехкратный олимпийский чемпион, мастер спорта СССР и РФ, почетный президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов:

— Уважаемая Галина Георгиевна! От всей души поздравляю Вас — выдающуюся советскую велогонщицу, установившую 20 мировых рекордов,— с юбилеем! Ваши самоотверженная работа и достижения вдохновляли и помогали многим из последующих поколений российских спортсменов. А вместе с супругом Александром Анатольевичем Кузнецовым, заслуженным тренером СССР и РФ, Вы сыграли выдающуюся родительскую и тренерскую роль в становлении и сына Николая — чемпиона мира и серебряного призера Олимпийских игр, и дочери Светланы — мировой звезды тенниса! Желаю Вам здоровья и счастья, наслаждайтесь замечательными результатами, которые достигнуты в жизни благодаря вашему упорству и трудолюбию, доброте и искренности!

Сегодня исполняется 40 лет первому в истории России олимпийскому чемпиону по скелетону Александру Третьякову

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Александр Третьяков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Его поздравляет первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков:

— Александр, с днем рождения, с юбилеем! Вы пример для каждого спортсмена: совершенствуя мастерство, преодолевая себя, Вы вошли в историю отечественного спорта как первый российский скелетонист, который выиграл золото на чемпионате мира 2013 года, и, главное, Вы взяли золото Олимпиады в Сочи. Это первая в истории российского скелетона олимпийская медаль высшей пробы. Вы смогли отстоять свои спортивные победы, доказав в спортивном суде, что все награды были заслужены и достались Вам в честном поединке. Вашими достижениями, стойкостью, волей к победе гордятся спортсмены, болельщики, вся наша страна. Желаю Вам новых ярких побед, крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким.

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