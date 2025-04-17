Жертвы розыгрыша

Четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов гарантировала, что она сохранит один из самых любопытных среди своих свежих трендов. До ее финала в седьмой раз подряд не доберется ни один из участников решающего матча предыдущего розыгрыша. Вылеты «Боруссии» и — в первую очередь — «Реала», кажется, иллюстрируют не только колоссальный градус конкуренции в турнире, но и дороговизну успеха в нем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernat Armangue / AP Фото: Bernat Armangue / AP

Представить, что будут на следующий день после завершения четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов обсуждать ведущие европейские медиаресурсы — британские, испанские, итальянские, французские, немецкие,— было, конечно, несложно. Тем — масса. Можно, например, заранее посмаковать расклад в сформировавшихся полуфинальных парах, потому что тут интрига на интриге. Непонятно, как вернувшей прежний лоск «Барселоне» справляться с этим жутко вязким «Интером», только что задушившим «Баварию» и словно специально скроенным под уничтожение таких — легких и летучих — команд, как каталонцы. Непонятно, кого считать фаворитом в противостоянии ПСЖ и «Арсенала», уже третьего — после «Ливерпуля» и «Астон Виллы» — английского клуба, попавшегося на пути парижан: как ни старайся, никому не отдашь преимущество, подсчитывая плюсики на чашечках весов.

Можно, как L’Equipe, изумиться тому, насколько густым туманом окутана теперь борьба за «Золотой мяч». Даже намека на то, кто в ней вырвался вперед, нет.

Обычно ведь в нечетные годы, когда летом нет ни чемпионата мира, ни континентальных первенств для сборных, именно достижения в Лиге чемпионов играли решающую роль в конкурсе. Но все надежные, привычные фавориты — с заслугами, с авторитетом — уже вылетели: Эрлинг Холанн — вместе с «Манчестер Сити», Гарри Кейн — вместе с «Баварией», Винисиус и Килиан Мбаппе — вместе с «Реалом». И тянет указать на тех, кто перед стартом сезона и в расширенный список фаворитов не входил: на заново — как не боящийся ответственности лидер — раскрывшегося в ПСЖ Усмана Дембеле, на превратившегося в стальной стержень «Арсенала» Деклана Райса.

А можно все же или порадовать, или помучить себя воспоминаниями о только что происшедшем. Например, о вылетах финалистов предыдущего розыгрыша — не столько, конечно, «Боруссии», с котировавшейся выше «Барселоной» пободавшейся, сколько расставшегося с титулом «Реала». Действительно, никто ведь не мог и представить, каким будет это расставание. В гостевом матче против «Арсенала» — разгромное, 0:3, поражение, в ответном домашнем — проигрыш с минимальным счетом 1:2, но, по сути, такой, что тоже похож на провал. При двукратном превосходстве по владению — двукратное, три против шести, отставание по угодившим в створ ударам и по измеренному продвинутой статистикой количеству ожидаемых голов. Еле заметное мерцание интриги обеспечено лишь запоротым в начале встречи лондонцем Букайо Сакой пенальти. А попытки интригу хоть как-то оживить предпринимаются такими способами, которые совершенно не вяжутся с обликом лучшего клуба Европы, больше подходя клубу совершенно рядовому, из крепких, но не отличающихся тонкостью и техникой ребят. Число выполненных «Реалом» кроссов — 43 — привело в изумление даже матерых экспертов BBC. Успешными, дошедшими до адресата из них были семь. Так что ничего удивительно в том, что те же эксперты — BBC, Sky Sports — уверенно спрогнозировали: после такого вылета наставник мадридцев Карло Анчелотти в следующем сезоне работать с ними не будет, а может быть, увольнение состоится даже до финиша сезона нынешнего.

Но еще любопытнее признать, что в действительности ничего поразительного в том, что Лига чемпионов осталась без тех, кто больше остальных преуспел в ней весной 2024-го, нет, так как их крах — продолжение уже чересчур заметного тренда.

В 2018 году тот же «Реал» исполнил самый грандиозный трюк в истории турнира, выиграв его в третий раз подряд. Он тогда одолел в финале «Ливерпуль». Ливерпульцы свое взяли через год, когда в матче за титул справились с «Тоттенхемом». И вот с тех пор не было ни одного розыгрыша, в котором хотя бы кто-то из участников предыдущего финала добирался до решающей игры: ее состав всегда был совершенно иным. Ни одного уже за семь лет. И это при том, что группа клубов с реальными, исходя из финансовых и кадровых ресурсов, шансами добраться до приза по-прежнему невелика. В ней вряд ли больше дюжины команд. Девять побывали в финалах в минувшие шесть лет, кто-то из не побывавших — либо «Барселона» с ее ренессансом, либо «Арсенал» — доберется до решающего матча в мае после ответных полуфинальных матчей.

Серия странная, заставляющая из-за своей уже вполне солидной продолжительности думать не только о грандиозном уровне конкуренции внутри сливок европейской футбольной элиты, но и о чем-то помимо него: для такой чехарды одной конкуренции мало. Ну, допустим, о, судя по всему, исключительно высокой цене каждого триумфа, мешающей его повторить. Цену, говоря о Лиге чемпионов, принято выражать колоссальными суммами призовых. Но есть и версия Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro), которая давно настаивает на том, что при существующей плотности календаря ведущие игроки и ведущие команды обречены на выгорание. А чем серьезнее достижения — тем насыщеннее календарь.

В тот день, когда «Арсенал» добивал «Реал», FIFPro выпустила свой очередной отчет, рассказывающий о нагрузке, выпавшей на игроков в этом сезоне. И из него можно, к примеру, узнать, что у Федерико Вальверде, у которого в «Реале» примерно та же роль, что у Деклана Райса в «Арсенале» — «склеивающая», системообразующая,— с лета до апреля набралось 43 матча, которые создатели методики называют back-to-back, «соседними» (это когда между встречами нет по крайней мере пяти дней, необходимых для более или менее полного восстановления). Цифры, точно не сочетающиеся с оптимальной физической формой в разгар весны.

Алексей Доспехов