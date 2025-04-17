С «Реала» сняли корону

По итогам матчей среды в Лиге чемпионов определились полуфинальные пары. Соперником ПСЖ станет лондонский «Арсенал», уверенно — 5:1 по сумме двух встреч — переигравший прошлогоднего победителя турнира мадридский «Реал». Противником «Барселоны» станет миланский «Интер», удержавший дома добытое неделю назад в Мюнхене преимущество над «Баварией» и выигравший противостояние — 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Smith / Reuters Фото: Lee Smith / Reuters

Начало мадридского матча складывалось так, будто отыгрываться нужно было «Арсеналу», а не «Реалу», смятому за неделю до этого в Лондоне со счетом 0:3. После отмененного из-за очевидного офсайда гола Килиана Мбаппе атаковали только гости. Дважды пристреливался Букайо Сака, а главный герой первой игры Деклан Райс пытался забить прямым ударом с углового. И вскоре этот натиск дал результат: во время другого стандарта у ворот «Реала» защитник хозяев Рауль Асенсио завалил Микеля Мерино на газон и придумал пенальти в ворота своей команды. Но Сака удар с точки не реализовал: он пытался подсечь мяч, а голкипер «Реала» Тибо Куртуа его замысел прочитал.

Через несколько минут тревожно стало у других ворот. И вот видеоассистенты рефери уже просматривали момент с борьбой Райса и Мбаппе в штрафной «Арсенала». Главного арбитра Франсуа Летексье они к экрану позвали, тот лишь убедился в верности принятого решения и одиннадцатиметровый не назначил. Больше до перерыва по-настоящему примечательных эпизодов не возникло.

Долго не было их и во втором тайме. «Арсенал», не пропускавший больше двух голов в 79 матчах подряд, грамотно играл по счету и не позволял «Реалу» даже возродить интригу. В середине второго тайма лондонцы и вовсе нарастили перевес. Затяжная позиционная атака вырулила к тонкому пасу Мерино и выходу Саки один на один. С игры англичанину удалось сделать то, что не получилось исполнить с пенальти. Он вновь технично подсек мяч и на этот раз переиграл Куртуа.

Оправиться «Реал» не смог, но без забитого мяча не остался. Он ответил практически сразу. Это Винисиус наказал Вильяма Салиба за вольность: последний ринулся обыгрывать нападающего мадридцев перед своими воротами и потерял мяч. Но серьезно потревожить «Арсенал» не вышло: верных шансов «Реал» не создал, а под занавес пропустил. После забега со своей половины поля отличился Габриэл Мартинелли. В итоге лондонская команда оказалась сильнее со счетом 2:1 в матче и 5:1 — по сумме двух встреч. «Реал» завершил защиту титула.

В то же время в Милане «Интер» принимал мюнхенскую «Баварию» (в прошлый вторник итальянский клуб праздновал выездную победу — 2:1). Первый тайм прошел без голов. А в дебюте второго Харри Кейн открыл счет матча и сравнял счет противостояния. Англичанин, получив мяч спиной к воротам, «качнул» Федерико Димарко и стелющимся ударом поразил дальний угол ворот Яна Зоммера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Claudia Greco / Reuters Фото: Claudia Greco / Reuters

Ответ «Интера» был незамедлительным. Игру перевернули два угловых. Сначала подача Димарко упала прямо на ногу Лаутаро Мартинесу — и баланс восстановился. Через пару минут Бенжамен Павар выиграл верховую борьбу у оппонента — и «Интер» вышел вперед. Восстановил паритет еще один английский легионер «Баварии» Эрик Дайер. Он откликнулся на навес Сержа Гнабри с угла штрафной на дальнюю штангу, достал мяч почти у самой лицевой линии и, видимо, все же пытался сделать скидку на кого-то из партнеров. Но мяч на счастье нырнул в ворота. Однако 20 минут для того, чтобы перевести встречу в экстра-таймы «Баварии» оказалось недостаточно. Она еще не раз угрожала воротам соперника, и самый верный шанс возник у Томаса Мюллера на исходе компенсированного времени. Но 35-летний немец, летом покидающий клуб, которому отдал больше чем полжизни, героем не стал. Он вроде бы справился с двумя опекунами, вроде бы успел ткнуть мяч против движения Зоммера, но швейцарец успел среагировать. Матч закончился со счетом 2:2, «Бавария» завершила выступление в престижнейшем из еврокубков, финал которого в этом году пройдет на ее домашнем стадионе Allianz Arena.

Продолжится программа Лиги чемпионов через две недели. 29 и 30 апреля пройдут первые полуфиналы, 6 и 7 мая — ответные. «Интер» на этой стадии сыграет с «Барселоной» — на том же этапе команды встречались в 2010 году. Тогда миланцы взяли верх и впоследствии стали первой итальянской командой, которой покорился так называемый требл — выигрыш чемпионата и кубка страны, а также триумф в главном континентальном турнире за один сезон. «Арсеналу» же, не подбиравшемуся так близко к важнейшему европейскому клубному трофею с 2009 года, предстоит играть с ПСЖ.

Роман Левищев