Фаворитам пощекотали нервы

Первыми полуфиналистами Лиги чемпионов стали «Барселона» и ПСЖ. Это выяснилось после того, как в ответных матчах 1/4 финала лидер чемпионата Испании в гостях с подходящим для себя счетом 1:3 проиграл дортмундской «Боруссии», а досрочный чемпион Франции в Бирмингеме в острейшей борьбе уступил «Астон Вилле» — 2:3.

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После того как не прошлой неделе «Барселона» у себя дома забила четыре безответных гола дортмундской «Боруссии», интрига в этой паре почти умерла. Трудно было представить, что немецкий клуб, который за пять туров до финиша Бундеслиги не попадает в число участников еврокубков следующего сезона, сможет сотворить чудо, встречаясь с главным претендентом на золото испанского чемпионата. Ведь «Барселона» кроме всего прочего не потерпела ни одного поражения во всех официальных 24 матчах, сыгранных с начала этого года.

Тем не менее, на своем стадионе прошлогодний финалист Лиги чемпионов смог подсластить горькую пилюлю, принятую в Барселоне. Уже на десятой минуте вратарь гостей Войцех Щенсный в своей штрафной сбил Паскаля Гроса, и пенальти технично реализовал Серу Гирасси. В целом первый тайм прошел с преимуществом футболистов «Боруссии», которые переигрывали гостей, заметно уступавших им в настрое.

В начале второго тайма хозяева усилила давление, и после розыгрыша углового Гирасси, выиграв борьбу на втором этаже, сделал дубль. К 52-й минуте футболисты «Барселоны» нанесли лишь один удар в створ ворот, но тут помогли соперники. Прерывая прострел Фермина Лопеса с правого фланга, Рами Бенсебайни случайно приложился к мячу с такой силой, что вратарю Грегорю Кобелю оставалось лишь проводить его взглядом. Этот автогол разбил последние надежды «Боруссии». Хет-трик Гирасси, оформленный на 76-й минуте, уже ничего не решал. Заслуженной по такой игре победы со счетом 3:1 его команде все же не хватило.

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В противостоянии ПСЖ и «Астон Виллы», по итогам которого определялся второй полуфиналист главного еврокубка, ситуация выглядела не столь очевидной. Шансы парижан, выигравших дома — 3:1, конечно, котировались выше. Однако не стоило забывать, что для футболистов из Бирмингема это поражение в нынешней Лиге чемпионов было единственным, а для их тренера Унаи Эмери, работавшего с ПСЖ с 2016-го по 2018 год, соперничество со своим бывшим клубом носило особый характер.

«Астон Вилла» очень активно начала матч. Уже на второй минуте после подачи углового Маркусом Рэшфордом у ворот ПСЖ возник острый момент. Гости явно рассчитывали на скоростные контратаки, и эта тактика быстро оправдала себя. Завладев мячом на своей половине поля, парижане нашли на левом фланге Брадли Барколя, который на скорости добежал до чужой штрафной и попробовал вывести на удар Усмана Дембеле. Вратарь «Астон Виллы» Лаутаро Мартинес, пытаясь этого не допустить, выкатил мяч прямо на ногу Ашрафу Хакими, и тот неотразимым ударом открыл счет.

Второй гол ПСЖ тоже не заставил себя долго ждать. Нейтрализовав два опасных момента с участием защитника «Астон Виллы» Пау Торреса и ее нападающего Моргана Роджерса, гости усилиями Хакими, Дембеле и Нуну Мендеша, забившего ударом из центра штрафной с рикошетом от штанги, удвоили свое преимущество. Казалось, что к 27-й минуте в этой паре все стало ясно. Однако «Астон Вилла» не сдавалась, и в итоге ей не хватило совсем чуть-чуть.

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Один гол еще до перерыва отквитал Юри Тилеманс, которому помог рикошет от защитника ПСЖ Вильяна Пачо. А в первые четверть часа второго тайма в обороне французского гранда образовались бреши такого размера, что хозяева полностью завладели инициативой и едва не смяли соперников. Сначала Рэшфорд в ближнем бою едва не переиграл Джанлуиджи Доннаруму. Затем Джон Макгинн очень дальним ударом, причем снова не без помощи Пачо, неудачно оказавшегося на пути мяча, сравнял счет.

В этот момент ПСЖ оказался в нокдауне. Выручив партнеров минуту в очередной дуэли с Рэшфордом, Доннарума практически тут же был вынужден капитулировать, не справившись с несильным, но точным ударом в ближний угол, который нанес Эзри Конса. Еще через пару минут итальянский голкипер проявил чудеса реакции, отразив удар головой Тилеманса. Ну а когда реальнейшие возможности уравнять ситуацию по сумме двух матчей упускали вышедший на замену Марко Асенсио и Конса, тренеру Эмери оставалось с досады лишь хвататься за голову и падать на живот. Впрочем, у ПСЖ в концовке тоже были свои моменты. В итоге же «Астон Вилла» выиграла — 3:2, но дальше не прошла.

Два других участника 1/2 финала определятся в среду. Напомним, что соперником ПСЖ на следующей стадии будет сильнейший из пары «Реал»—«Арсенал». (Там в первой игре в Лондоне с крупным счетом 3:0 победил английский клуб). «Барселона» же встретится с «Интером» или «Баварией». На прошлой неделе в Мюнхене лидер чемпионата Италии выиграл — 2:1.

Евгений Федяков