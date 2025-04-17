В Уфе объявлен конкурс на строительство матлицея за 2,8 млн рублей

На строительство математического лицея в Уфе выделено до 2,8 млрд руб, следует из материалов портала госзакупок. Техническим заказчиком выступит республиканское ГКУ «Управление капитального строительства». Генерального подрядчика выберут 21 мая.

Лицей проектируется на 360 учеников и 250 спальных мест. Общая площадь здания составит 22,3 тыс. кв. м.

Под объект реконструируют недостроенное здание центра пчеловодства и апитерапии, расположенное в 130 м севернее «Уфа-Экспо», пристроив к нему три новых блока.

Проект профинансируют в основном из федеральной субсидии, республиканские средства составят 465 млн руб.

Генеральный подрядчик должен подготовить проектную и рабочую документацию, построить объект и сдать его в эксплуатацию до 6 декабря 2027 года. На построенный объект необходимо предоставить пятилетнюю гарантию, на оборудование — двухлетнюю.

Лицей-интернат для одаренных детей с 6 по 11 классы, достигших особых успехов в изучении математики и физики, планировали построить к 450-летнему юбилею Уфы в 2024 году. Он будет носить имя разработчика первых советских электронно-вычислительных машин, ученого-изобретателя Башира Рамеева.

Наталья Балыкова