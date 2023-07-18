Утвержден проект строительства математического лицея в Уфе

Министерство строительства и архитектуры Башкирии утвердило документацию по планировке строительства математического лицея-интерната на 360 ученических и 250 спальных мест в Уфе, следует из соответствующего приказа минстроя.

Территория проектирования находится на участке от торгово-выставочного комплекса «Башкортостан» до горнолыжного комплекса «АК Йорт», ограниченной с запада улицей Менделеева, с востока — рекой Уфа. Лицей планируют разместить на территории недостроенных зданий НИИ и оздоровительного комплекса БНИЦ по пчеловодству и апитерапии. Строительство зданий лицея запланировано в два этапа: на первом этапе построят учебные и жилые корпуса, на втором — бассейн с теннисным кортом.

В настоящее время в юго-восточной части территории проектирования расположен строящийся жилой комплекс «Венский лес» со встроенным детским садом на 130 мест и отдельно стоящим наземным многоуровневым паркингом. Значительная часть территории занята городскими лесами, указано в документации.

Как сообщала пресс-служба администрации Уфы, лицей для одаренных детей с 6 по 11 классы, достигших особых успехов в изучении математики и физики, планируют построить к 450-летнему юбилею Уфы в 2024 году. Новый лицей-интернат будет носить имя разработчика первых советских электронно-вычислительных машин, ученого-изобретателя Башира Рамеева. Стоимость строительства оценивается в 2,9 млрд руб., средства будут получены в качестве займа в банке ДОМ. РФ, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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