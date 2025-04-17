Минцифры может отказаться от хранения данных с портала «Госуслуги»

Минцифры изучает возможность отказа от хранения любых данных c портала «Госуслуги», заявил глава ведомства Максут Шадаев. Он уточнил, что это планируется сделать к 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на "Госуслугах"»,— рассказал министр на полях First Russian Data Forum (цитата по ТАСС).

В ноябре 2023 года господин Шадаев заявил, что портал «Госуслуги» перестанет хранить личные данные пользователей. Вместо этого предполагалось обеспечить их хранение на ведомственных базах. В декабре 2024 года число пользователей портала «Госуслуг» достигло 112 млн человек.

Вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщал, что с 1 июля персональные данные россиян будет запрещено накапливать, хранить, обновлять в любых базах за пределами России. Советующие изменения были внесены в закон «О персональных данных».