«Никакого приукрашательства нет»

Губернатор Михаил Евраев 16 апреля в ходе отчета в областной думе ответил на вопросы депутатов. Несмотря на установленный лимит одним депутатским объединениям удалось поговорить с губернатором довольно подробно, а другие не спросили ничего. Реагировал на депутатские инициативы и жалобы губернатор тоже по по-разному. Одним он пообещал решить проблемы «на 100%», а другие получили отповедь главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области

16 апреля губернатор Михаил Евраев отчитался перед депутатами о работе регионального правительства в 2024 году. Доклад, предусмотренный законодательством, длился более часа и охватил практически все сферы жизни области. Не менее подробный отчет губернатор месяцем ранее представил журналистам и блогерам на пресс-конференции. В отличии от журналистов, у депутатов был предусмотрен лимит на вопросы: не более трех от каждой фракции.

В менее выгодной позиции оказалось 39 депутатов «Единой России». На выручку им пришла фракция «Партии пенсионеров за социальную справедливость». Глава и единственный депутат фракции Андрей Бурьяноватый любезно подарил право на два своих вопроса коллегам-единороссам. Своей возможностью задать оставшийся вопрос он почему-то не воспользовался.

Ничего не спросила у губернатора и фракция «Справедливая Россия». Единственный депутат, он же председатель объединения Сергей Хабибулин на заседании думы отсутствовал.

Самый острый вопрос от «Единой России» — о вакансиях главных врачей в 9 больницах региона — задал депутат Валентин Журавлев. Губернатор дал понять, что не все главврачи хорошо выполняют управленческие функции, в том числе по оказанию платных услуг. В качестве отрицательного примера он назвал больницу в Переславле. Рядом с ней инвестор строит частный медицинский центр.

«Платные услуги существуют или все это понарошку? Недопустимо, когда наша система здравоохранения, в которую мы вкладываемся, не может оказывать качественные услуги для огромного количества не только жителей, но и туристов, зарабатывать на этом, решать свои материально-технические вопросы и повышать стандарты оказания бесплатных медицинских услуг»,— эмоционально высказался Михаил Евраев.

Большинство вопросов «Единой России», впрочем, были не вопросами, а предложениями. Павел Исаев, например, посоветовал губернатору разработать программу водоснабжения населенных пунктов с населением 300-5000 человек. Некоторые из них не имеют хороших источников питьевой воды.

«Установка, которая позволяла бы очистить воду от железа и основных примесей стоит в среднем около 10 млн руб. с монтажом. Это небольшие деньги для региона. Может быть, ввести какую-то системность, чтобы у нас каждый год в каждом районе хотя бы в одном таком населенном пункте появлялась действительно чистая вода»,— предложил депутат. Михаил Евраев с предложением согласился.

Лимит единороссов превысил председатель думы Михаил Боровицкий, обративший внимание губернатора на дорогу к областной больнице. «Просьба обратить внимание на дорогу к областной больнице. Она никогда хорошей не была. Она вроде бы к городу относится, но городу она не нужна, там больше из районов ездят. Она ужасно убитая, в последнее время просто шквал звонков»,— сказал спикер.

«В этом году дорога будет сделана, это 100%»,— ответил господин Евраев.

Далее право на общение с главой региона получила вторая по численности фракция думы — КПРФ. Из двух депутатов вопросы задавал один Валерий Байло. Сначала он поблагодарил Михаила Евраева за «обширный отчет, может слегка приукрашенный, но тем не менее хороший». Губернатору такая формулировка не понравилась.

«Тут никакого приукрашательства нет, тут цифры и факты, которые можно проверить. Есть проблемы, которые мы решаем, мы открыто о них говорим. Но мы не можем сделать все дороги сразу, не можем сделать все дворы сразу, не можем повысить всем зарплаты сразу»,— ответил коммунисту губернатор.

Первый вопрос Валерия Байло касался заброшенного велодрома в Дзержинском районе Ярославля. На что губернатор ответил, что денег на велодром в бюджете нет, а среди спортивных объектов в приоритете реконструкция стадиона «Шинник». Губернатор посоветовал коммунистам подключиться к поиску инвестора для велодрома.

Не согласился губернатор и с беспокойством КПРФ по поводу сокращения числа троллейбусов на маршрутах в Ярославле. У правительства свои планы: купить троллейбусы с автономным ходом, а контактные сети в центре города убрать.

«Троллейбусы с автономным ходом частично идут по проводам, частично своим ходом, они могут пройти несколько десятков километров. Троллейбусные линии в центре надо будет снимать. У нас с вами и чистое небо появится, и троллейбусы останутся, и при этом туристические автобусы (двухэтажные — "Ъ-Ярославль") смогут ходить. Потому что для запуска туристических автобусов нам пришлось троллейбусные провода поднимать, и эта проблема остается. Если мы хотим быть современными, нам нужно переходить на современные виды транспорта»,— заявил Михаил Евраев.

Владимир Смирнов от ЛДПР спросил про слияние детсадов и школ в образовательные комплексы. Он сказал, что в них сокращают педагогов. Михаилу Евраеву пришлось вновь говорить, что при слияниях сокращаются не педагоги, а управленческий аппарат. Но тема сокращений продолжила беспокоить господина Смирнова.

«Некоузский и Брейтовский районы. К сожалению, там у нас перестал работать морг. Может быть есть возможность реанимировать его или построить новый? Потому что жители вынуждены везти тела в ближайшие морги, это Рыбинск либо Углич. Это стоит достаточно приличных денег, потом их везти обратно для захоронения»,— сказал Владимир Смирнов.

Губернатор ответил, что в прошлом году в морг в Угличе привезли только двух усопших из Брейтова. «Это будут золотые расходы. Там, где требуется людям помощь, обязательно будем помогать по доставке. Но делать отдельное учреждение, исходя из минимального количества случаев, просто нет финансовой возможности»,— прокомментировал губернатор.

Новый депутат от «Новых людей» Дмитрий Гордеев предложил купить передвижной пункт мониторинга состояния воздуха в Тутаеве, жители которого жалуются на неприятные запахи. Губернатор рассказал, что такое оборудование уже есть и, воспользовавшись моментом, пригрозил нарушителям.

«Как правило дело в жадности, что люди просто не хотят немножко денег потратить на фильтры или очистные сооружения и сосредотачиваются на извлечении прибыли. Мы работаем вместе с коллегами из Росприроднадзора и прокуратуры и ставим вопрос о закрытии таких предприятий. Многие для себя уже сделали выводы»,— сказал губернатор.

На вопрос об организации круглогодичной переправы через Волгу в Тутаеве Михаил Евраев ответил, что планируется приобретение судна на воздушной подушке. Рассматривается и покупка для Мышкина. Региональные власти хотят купить бывшие в употреблении суда, так как иностранные производители таких плавсредств ушли с российского рынка.

Последним право задать вопрос получил бывший депутат «Новых людей» Юрий Павлов, который сейчас является единственным, кто не входит ни в одно объединение. Он спросил про ремонт дороги в Тутаевском районе. Но повторить успех спикера с вопросом про путь к областной больнице ему не удалось. Губернатор сказал, что на ремонт всех дорог в регионе нужно 300 млрд руб., а есть только 18 млрд руб. в год. «Дороги — один из главных вопросов, куда бы я ни приехал. Поэтому будем стараться делать все дороги — и сельские, и городские»,— резюмировал губернатор.

Как и журналисты на пресс-конференции, депутаты поблагодарили Михаила Евраева аплодисментами. За принятие отчета проголосовали 36 народных избранников. Один воздержался.

Антон Голицын