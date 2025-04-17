В Уфе могут наказать управляющую компанию за упавший с кровли шифер

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы внесла представление в адрес руководителя управляющей компании, с дома которой накануне рухнул шифер рядом с отцом, гулявшим с ребенком. Также в отношении инженера отдела технической эксплуатации жилья возбуждено административное дело за предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ).

По данным «Ъ-Уфа», эта организация — ОАО УЖХ Орджоникидзевского района.

Проверка надзорного ведомства установила, что днем 16 апреля с крыши многоквартирного дома по Кремлевской улице 61/1 упал шифер, подвергнув опасности жизнь и здоровье проходящего мимо уфимца и его маленького ребенка.

Акты прокурорского реагирования рассматриваются. Сейчас поврежденный участок кровли восстановлен.

ОАО УЖХ Орджоникидзевского района, по данным Rusprofile, зарегистрировано в декабре 2008 года. В отношении юридического лица в деле о банкротстве введено внешнее управление. В 2024 году выручка составила 606,2 млн руб., убыток равнялся 29,2 млн руб.

Майя Иванова