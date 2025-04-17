В Липецкой области ввели новую субсидию для промышленных предприятий

Липецкие предприятия смогут получить господдержку из регионального бюджета на приобретение отечественного оборудования в этом году, следует из сообщения пресс-службы облправительства. Субсидия позволит возместить до 50% затрат.

Максимальный размер компенсации — 20 млн руб. При этом оплата должна быть произведена не ранее 1 января 2024 года. Оборудование нужно поставить на баланс компании к моменту отбора заявок в третьем квартале этого года.

Ожидается, что новая субсидия позволит стимулировать спрос на российскую продукцию и модернизацию производств. Поддержка предназначена для промышленных предприятий региона, чей основной вид деятельности относится к разделу «Обрабатывающие производства» и входит в сферу ведения Минпромторга России.

«Развитие промышленности — это основа экономики региона. Это важный шаг к повышению конкурентоспособности наших компаний и созданию новых рабочих мест»,— считает губернатор региона Игорь Артамонов.

Ульяна Ларионова