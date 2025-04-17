Начальника спортслужбы санатория в Сочи осудили за гибель ребенка

Хостинский районный суд Сочи вынес приговор начальнику спортивно-оздоровительной службы санатория «Электроника» для работников органов прокуратуры РФ Ивану Горло. Фигуранта признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека), сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в мае 2024 года Иван Горло допустил установку и эксплуатацию кустарно изготовленной металлической рукояти для регулирования натяжения сетки теннисного корта. Конструкция не соответствовала требованиям безопасности.

Позднее, 25 мая, шестилетний мальчик, отдыхавший в санатории с родителями, при движении по корту наткнулся на металлическую ручку и получил сквозное ранение живота. От полученной травмы ребенок скончался.

В ходе заседания фигурант полностью признал вину. Учитывая обстоятельства дела, личность и возраст виновного, суд приговорил Ивана Горло к трем годам лишения свободы условно. Дополнительно ему запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с административно-хозяйственными функциями по организации и предоставлению спортивно-оздоровительных услуг.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Анна Гречко