Тепло вернулось с рекордом

В Москву вернулось летнее тепло. В пасхальные выходные воздух прогреется до +24, это соответствует температуре июля. Ночные заморозки завершились, а днем будет не ниже +16. Атмосферное давление останется повышенным, возможны кратковременные дожди. Синоптики предупреждают об агрессивной пыльце березы в воздухе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Температурный фон превысит норму на восемь градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «17 апреля температура чуть ниже, чем в среду, 16 апреля, но все равно очень высокая. Максимальные значения — +16-18 градусов, по области до +19. Воздушные массы тоже перемещаются с юго-запада, но они все-таки более насыщены влагой, поэтому появится облачность, и пройдет небольшой дождик.

В ночь на четверг температуры уже окажутся около +10. А дневные будут уже выше нормы на семь-восемь градусов — +19-21. Возможны дожди. В выходные нас ждет и вовсе замечательная погода. Днем воздух прогреется до +19-24, ночью — до +10, осадков не ожидается. Это редчайший случай июньской погоды в середине апреля».

16 апреля столичные власти рекомендовали водителям перейти на летнюю резину. Как пояснили в Департаменте транспорта, теплая погода в столице уже установилась, а зимние шины в таких условиях будут быстрее изнашиваться.

“Ъ FM” обзвонил городские автосервисы и узнал, появились ли очереди из желающих сменить резину:

Директор компании «Автосвита» Мария Посиницкая: «Многие успели поменять зимнюю резину на летнюю в марте. Но когда неожиданно в апреле выпал снег, некоторые вернулись, чтобы переобуться обратно. Таких среди наших клиентов примерно 10%. Остальные либо очень аккуратно ездили на летней, либо поставили машины и ждали потепления. Большинство решило пережидать кратковременные холода». Президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: «15-16 апреля был небольшой всплеск, перед снегопадом 20-30% автовладельцев уже переобулись. Сейчас идет стандартный шиномонтаж. Ценник остался на уровне 2024 года. В 2025-м компании, которые продают грузики, гели, все, что нужно для шиномонтажа, цены не поднимали. В прошлом году рост составил где-то в районе 20-25%, а сейчас цена осталась на уровне 2024-го». Руководитель автосервиса «Fit Servise Павелецкая» Александр Гомон: «Проектная мощность станции по шиномонтажу загружена. Глубина записи по 20 апреля включительно, то есть достаточно плотно. Весенний шиномонтаж обычно затяжной и включает майские праздники. До них осталось две недели, все стараются успеть привести машины в порядок, если не сделали этого ранее. Шиномонтаж — услуга, с которой традиционно связываются и масляный сервис, осмотр, ремонт ходовой. Поэтому сменой резины визит в мастерскую ограничивается не всегда».

На прошлой неделе эксперты «Авито» сообщали, что в марте продажи летней резины выросли почти в четыре раза по сравнению с февралем. При этом год к году показатель увеличился на 17%. В исследовании отмечалось, что именно в марте россияне начали активно переходить на летние шины.

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Валерия Калинина,