«Потихоньку начинается ажиотаж»

В столичных автосервисах появились очереди из желающих сменить резину. На фоне потепления в городе поток людей будет расти, говорят собеседники “Ъ FM”. По данным аналитиков «Чек Индекс», за первую декаду марта количество записей на шиномонтаж выросло на 24% год к году. А средний чек по стране увеличился на 20%, почти до 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ FM” узнал у представителей автосервисов, пора ли менять резину.

Руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман: «Погода устойчивая, прогноз Гидрометцентра тоже устойчивый, и водители начали "переобуваться". Весенний шиномонтаж традиционно затяжной. Многие переобуваются чуть позже. Речь о тех, у кого это позволяет всесезонная резина, так называемая липучка. Что касается шипов, то такую резину меняют чуть раньше. По сравнению с предыдущим годом прайс вырос процентов на 10-15. В основной массе это связано с повышением стоимости расходников, новым налогообложением. Многие сервисы переходят в зону НДС, зарплаты у рабочих тоже выросли. Спрос есть, он достаточно устойчивый. Очередей нет, плавная, спокойная запись». Генеральный директор сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов: «Самые отчаянные уже начинают менять резину, но я бы подождал где-то до середины апреля, потому как есть риск пониженных температур. Спрос появился, но он достаточно слабенький. Где-то через недельку будет уже достаточно плотная запись». Директор компании «Автосвита» Мария Посеницкая: «То, что пора менять резину, уже и синоптики подтвердили, сказав, что наступила автомобильная весна. Даже если чуть-чуть подморозит, как у нас это бывает в апреле и мае, то дороги уже все равно сами по себе теплые. Работа подорожала примерно на 20%, сами шины в зависимости от бренда — до 40%. У нашего партнерского шиномонтажа уже действительно и очереди есть, и записываются заранее. Уже потихонечку расшевелился народ и начинается ажиотаж».

В 2023 году вступили в силу правила, согласно которым водители не могут ездить на шипованной резине в летние месяцы — за это предусмотрен штраф 500 руб. Однако почти сразу после того, как появилось это нововведение, в МВД заявили, что не будут штрафовать водителей за резину не по сезону. А на шинах-липучках можно ездить круглый год, уточнили в ведомстве.

Владислав Викторов