В Уфе с 7 мая увеличится стоимость проезда в автобусе №206

7 мая предприниматель Конофи Миназов увеличит стоимость проезда в автобусе маршрута №206 «Паромная переправа — Базилевские сады», сообщила пресс-служба мэрии Уфы. Цена проезда составит 50 руб. Она будет одинаковой за наличный, безналичный расчет и по карте «Алга».

«Повышение стоимости за проезд связано с ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также с ростом лизинговых платежей»,— отметили в мэрии.

Венера Хисамова