В уфимском селе Нагаево построят детсад за 471 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 12 мая выберет подрядчика проведения инженерных изысканий для строительства детского сада на 260 мест в селе Нагаево и поставки оборудования для него, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — около 471 млн руб. Он будет оплачен за счет субсидии из бюджета России и средств бюджета республики. Закупка проводится в рамках национального проекта «Семья».

Строительство трехэтажного детсада необходимо завершить до сентября 2027 года. Площадь земельного участка для строительства составляет 1,8 га.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале апреля распоряжением главы Башкирии ООО «Юкси парк» выделили три земельных участка в аренду без проведения торгов для реализации приоритетного инвестиционного проекта — строительства школы и детского сада в Нагаево.

Майя Иванова