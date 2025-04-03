«Юкси парку» предоставят участки в Нагаево для строительства школы и детсада

ООО «Юкси парк» получит три земельных участка в аренду без проведения торгов для реализации приоритетного инвестиционного проекта — строительства школы и детского сада в уфимском селе Нагаево, следует из распоряжения главы Башкирии Радия Хабирова.

Это земельные участки площадью 8,83 тыс. кв. м и 7,95 тыс. кв. м с видом разрешенного использования «дошкольное, начальное и среднее общее образование», а также участок площадью 13,57 тыс. кв. м с видом разрешенного использования «площадки для занятий спортом».

Министерство земельных и имущественных отношений республики должно заключить договор аренды земельных участков.

ООО «Юкси парк», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в октябре 2023 года. Владелец — Константин Бабушкин. Компания занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. В ней числится семь сотрудников. Бухгалтерскую отчетность организация не публикует.

Майя Иванова