Песок с мазутом вывезут с площадки временного хранения в Анапе до конца мая

Собранный с пляжей Краснодарского края мазут вывезут с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском (Анапа) до конца мая, сообщил региональный оперативный штаб. Ранее власти региона обещали вывести загрязненный грунт до 1 апреля, а площадку закрыть. Позднее сроки были перенесены на 15 апреля из-за отказа предприятия в Ростовской области заниматься утилизацией нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В сообщении оперштаба поясняется, что в этот раз сроки вывоза грунта скорректированы по двум причинам — из-за ограниченного числа предприятий, готовых взяться за утилизацию и из-за производственных возможностей этих компаний.

«В ближайших регионах не смогли предоставить подходящие площадки. Сейчас все полигоны, где можно было разместить замазученный песок, заняты. По мере их освобождения и утилизации песок продолжат вывозить с площадки»,— сообщили в оперштабе.

Там отметили, что на полигоны для утилизации уже было вывезено более 86 тыс. тонн грунта, в хуторе Воскресенском еще остается 67 тыс. тонн. Из них 38 тыс. тонн просеяно через установку грохот, еще 29 тыс. тонн песка с высоким содержанием мазута еще предстоит обеззаразить и вывезти на утилизацию. Сейчас оперштаб уже заключил контракты с предприятиями, способными принять и утилизировать оставшийся грунт.

Полина Мотызлевская