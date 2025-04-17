Сергея Озерцова назначили главой администрации Сибая

Сергей Озерцов стал новым главой администрации Сибая, сообщил он во «ВКонтакте».

«Сегодняшний день для меня особенный. Я подписал один из важных документов в своей жизни. Меня назначили главой администрации Сибая. Благодарю за доверие»,— отметил чиновник.

Сергей Озерцов работал в статусе исполняющего обязанности руководителя администрации с сентября 2024 года. До этого он занимал должность первого замглавы администрации Сибая по экономике, инвестициям и промышленности. Осенью прошлого года предыдущий сити-менеджер Сибая Азамат Юлдашбаев отправился добровольцем на СВО. В марте он официально ушел в отставку.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на этой неделе стало известно об отставках главы Абзелиловского района Ильдара Нафикова, руководителя Бирского района Антона Талалова и главы администрации Белебея Сергея Караберова.

Венера Хисамова