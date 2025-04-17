В Башкирии инфляция в марте ускорилась в годовом выражении

Инфляция в Башкирии в марте в годовом выражении ускорилась до 9,91%. За месяц потребительские цены увеличились на 0,5%, сообщает Башстат. С начала года индекс потребительских цен составил 102,6%.

В целом по стране инфляция в годовом выражении достигла 10,34%. За месяц цены увеличились на 0,7%, а с начала года — на 2,7%.

Продовольственная инфляция за год составила 12,72%. За месяц цены увеличились на 0,65%.

В Башкирии в марте подорожали свежие помидоры — на 10,7%, цены на яблоки, бананы и лимоны увеличились в пределах 1,3–8,1%. Шоколад и шоколадные конфеты стали дороже на 7,2% и 4,2% соответственно.

Непродовольственная инфляция в годовом выражении составила 5,32%. В марте показатель увеличился на 0,03%. Подорожали демисезонная одежда и обувь — рост цен составил от 0,7% до 4,6%. Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства увеличились на 0,5%, не входящие в список ЖНВЛП медикаменты подорожали на 1,5%.

Выросла стоимость услуг. Проезд в поездах дальнего следования подорожал на 13%, отдых на Черноморском побережье России — на 9%, ремонт одежды — на 4,4%, осмотр животного ветеринаром — на 2,5%. На 9,8% увеличилась стоимость полиса КАСКО, на 5,7% — плата за пользование потребительским кредитом.

Наталья Балыкова