Правительство выделило регионам России 1,2 млрд рублей на проекты КРТ

Правительство направит более 1,2 млрд руб. на реализацию проектов комплексного развития территорий (КРТ) в пяти регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дополнительные средства получат Ставропольский край, Чечня, а также Пензенская, Псковская и Тамбовская области, говорится в пресс-релизе правительства. В Ставропольском крае планируется построить школу на 1550 мест, в Псковской области — котельную, в Тамбовской области — дорогу.

Власти рассчитывают, что допфинансирование поможет увеличить объемы жилищного строительства и построить новые объекты инфраструктуры. Средства выделяют в рамках федерального проекта «Жилье», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Президент Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме КРТ. Он предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также позволяет регионам сносить неаварийные многоквартирные дома и строить объекты социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры.

О мерах поддержки регионов — в материале «Ъ» «Бюджетным кредитам переопределили цель».