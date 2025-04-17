«Честный знак» заблокировал продажу более 1,2 млн нелегальных шин

Система маркировки «Честный знак» с начала проверки на кассах магазинов заблокировала свыше 1,2 млн шин. Мониторинг нелегального оборота этой продукции запущен с 1 ноября 2024 года. 850 тыс. шин заблокировали из-за попытки повторной продажи с одним и тем же кодом маркировки.

«В топ-3 также входят нарушения в работе производителей и продажи немаркируемой продукции»,— уточнила руководитель проектов управления промышленными товарами Центра развития перспективных технологий Яна Яровая.

Всего за 2024 год «Честный знак» заблокировал на кассах более 890 млн нелегальных или просроченных товаров. Среди причин блокировки указаны истекший срок годности, отсутствие данных о вводе товаров в оборот, повторные продажи и некорректность кодов проверки. Из общего числа приостановили продажу 396 тыс. шин.

Подробнее о рынке шин в России — в материале «Ъ» «Продажи шин машинально выросли».