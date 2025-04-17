«Яндекс Карты»: водители стали чаще строить маршруты через платные дороги

«Яндекс Карты» представили результаты исследования (есть у «Ъ»), как часто и где водители пользуются платными дорогами. За прошедший год (с апреля 2024-го по апрель 2025 года) 35% пользователей «Яндекс Карт» построили 470 млн маршрутов по «платникам» (или их участкам), что на 56 млн, или 13%, больше, чем за аналогичный период прошлого года

Регионы, где чаще всего пользуются платными дорогами Доля маршрутов, проложенных через платные дороги Новгородская область 27% Воронежской области 24% Тверская области 23% Липецкая область 22% Владимирская области 20%

В перечень субъектов федерации, где автомобилисты часто пользуются платными дорогами, также вошли Тульская, Смоленская, Калужская, Ростовская, Ленинградская области и Санкт-Петербург. Москва и Московская область, по данным «Яндекс Карт», не входят в топ-10: только 6,3% маршрутов, построенных в этих регионах, проходили по платным дорогам.

Напомним, что в России существуют федеральные, региональные и частные платные дороги, на них действуют разные тарифы и штрафы за неоплату проезда. Федеральные трассы (3 тыс. км, ЦКАД, М-11, М-12, М-4 и т. д.) курирует госкомпания «Автодор». Региональные — Московский скоростной диаметр, проспект Багратиона, Мытищинская хорда, обход Хабаровска. Частные — Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге.

Ранее «Ъ» сообщал о том, что число проездов на дорогах «Автодора» в 2024 году выросло на треть. Общие сборы платы за проезд выросли на 50%, до 120 млрд руб.

Подробнее — в материале «Трассы передали за проезд».

Иван Буранов