Исполнители теракта в «Крокусе» познакомились за несколько дней до нападения

Исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» познакомились друг с другом за несколько дней до нападения на концертный зал, сообщил «РИА Новости» адвокат одного из обвиняемых Далерджона Мирзоева. Все нападавшие приехали из разных мест, до этого группу координировали через мессенджер Telegram.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибло 145 человек.

По версии СКР, теракт был спланирован и организован «спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России». В марте восьмерым предполагаемым исполнителям теракта продлили срок ареста. В прошлом месяце, в годовщину теракта, в память о жертвах в Красногорске открыли мемориал.

О том, что очевидцы теракта в «Крокусе» вспоминают о произошедшем,— в материале «Ъ».