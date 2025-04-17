СЗРП внесет в Госдуму законопроект о возвращении прямых выборов мэров

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» (СЗРП) внесут в четверг в палату парламента законопроекты, согласно которым планируется вернуть избрание глав муниципалитетов через голосование. С документом ознакомилось «РИА Новости».

Изменения хотят внести в законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Согласно тексту документа, избрание глав муниципалитетов предлагается избирать напрямую — на основе тайного голосования граждан России.

Автором проекта стал лидер партии Сергей Миронов. По его словам, система, которая действует сейчас в большинстве городов — конкурсная модель, когда депутаты выбирают кандидатов, отобранных специальной комиссией — уже дает «сбои».

Сейчас из всех региональных центров в РФ мэры избираются на всеобщих выборах только в Абакане (Хакасия), Анадыре (Чукотский автономный округ), Хабаровске и Якутске.