Курс доллара. Прогноз на 17–18 апреля

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Экспортеры аккумулируют рублевую ликвидность под проведение дивидендных выплат Поддержку рублю продолжает оказывать ослабление индекса доллара, вызванное нестабильностью на мировых финансовых рынках ввиду тарифной войны между США и другими странами. Вместе с тем в апреле заметно выросли нетто-продажи юаней со стороны Банка России до 10,46 млрд руб. в день, что в 1,76 раза превышает объем операций в марте. Мы полагаем, что и экспортеры также продолжают в значительном объеме продавать валютную выручку, поскольку приближается дивидендный сезон, соответственно, экспортеры аккумулируют рублевую ликвидность под проведение дивидендных выплат. С учетом сохраняющейся неопределенности на мировых финансовых рынках мы не исключаем всплеска волатильности в динамике курса рубля, но консервативно ожидаем продолжения консолидации в диапазоне 81,7–85,7 руб. за доллар США в перспективе текущей недели.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Фундаментальная картина для рубля остается без изменений Рубль сохраняет сильные позиции на фоне умеренно позитивных сигналов со стороны геополитики. Шансы на достижение договоренностей с США остаются, поэтому российская валюта выглядит относительно сильно. Доллар приостановил снижение на глобальном рынке, что делает укрепление рубля более сложным. Фундаментальная картина для рубля остается без изменений, при этом приближение крупных налоговых выплат апреля и продажи валюты со стороны ЦБ по-прежнему оказывают поддержку.

Илья Федоров,

главный экономист Возможны просадки курса при продаже крупных лотов валюты к концу месяца Валютный рынок находится в локальном равновесии после череды повышений пошлин США и частичной их отмены. Доллар торгуется около 83 руб. за доллар, 94 за евро и 11,3 за юань — это верхние границы наших краткосрочных прогнозных коридоров. Рубль будет чувствовать поддержку со стороны экспортеров уже на этой неделе. Возможны просадки курса при продаже крупных лотов валюты к концу месяца. Пока рубль локально находится в хороших условиях и еще не ощущает проблем мировой экономики, в том числе в силу увеличившихся сроков влияния из-за ранее введенных санкций. Прогноз по доллару до конца недели — 80–83 руб./$.

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Потенциал укрепления рубля также ограничен В середине недели курс закрепился в уже привычном диапазоне 11–11,5 руб./CNY и 80–85 руб./$. Рубль по-прежнему испытывал поддержку со стороны умеренно позитивного геополитического новостного фона и фундаментальных факторов: локальных пиков внешнеторгового профицита в марте, жесткой ДКП, увеличенных объемов продаж валюты Банком России, относительно крупных налоговых выплат компаний в апреле. При этом сохраняющееся давление на сырьевые цены, влияние которого в полной мере, вероятно, проявится через полтора-два месяца, сдерживает движение курса к еще более крепким уровням. По нашим оценкам, потенциал укрепления рубля также ограничен смещением справедливого курса (без геополитической надбавки) в район 80 руб./$ с 75 руб./$, произошедшим на фоне ослабления валют emerging markets в предыдущую неделю. В таких условиях до конца недели наиболее вероятна дальнейшая консолидация курса в середине текущего торгового диапазона. Усиление курсовой волатильности возможно и, если реализуется, будет связано с геополитическими новостями.