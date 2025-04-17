Отчет с оттяжкой

Первый год обязательной отчетности в рамках расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) за товары и упаковку, которые со временем станут отходами, показал, что участники рынка с трудом выполняют новые обязанности не только в части уплаты экологического сбора за будущую утилизацию товаров, но и при предоставлении сведений об их объемах. По предварительным данным Росприроднадзора, данные в службу предоставило менее трети тех, кто должен. Причины — неготовность бизнеса к новой отчетности и несовершенство законодательства. Теперь нарушителям грозят штрафы, которые могут доходить до 500 тыс. руб., однако без улучшения администрирования платежей регуляторами собрать их будет так же сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

15 апреля истек срок сдачи отчетности и уплаты экологического сбора производителями и импортерами товаров и упаковки в рамках расширенной ответственности за отходы, которые из них со временем получаются. Как сообщили “Ъ” в службе, по предварительным данным, отчетность за два года (в 2025 году отчитаться надо сразу за 2023 и 2024 годы) в срок подали 42,4 тыс. компаний. При этом летом 2024 года Минприроды в пояснительной записке к проекту постановления правительства, вводящего требования об отчетности, оценивало число плательщиков экосбора в 129 тыс. (см. “Ъ” от 5 июля 2024 года). Чтобы обеспечить своевременную сдачу отчетности, ведомство провело анализ и выявило в «теневой зоне» около 80% компаний — им было разослано порядка 30 тыс. предостережений.

Сама система реализации расширенной ответственности производителей (РОП) обновлена с 1 января 2024 года (№451-ФЗ) — ответственность за утилизацию упаковки перенесена на ее производителей для централизации учета, в 2025 году норматив утилизации — 55%, в 2026 году — 75%, с 2027 года — 100%. При этом общий принцип сохранен: если компании не занимаются утилизацией отходов производства, импорта или упаковки сами, они могут уплатить экосбор или оплатить услуги компании-утилизатора.

Число реальных плательщиков экосбора, однако, с самого введения РОП не устраивало Минприроды — ожидаемые поступления от него оценивались в десятки миллиардов рублей, однако по факту редко выходили за 3 млрд руб. в год, при этом в последние годы эти деньги «окрашены» и целевым образом расходуются на реализацию задач ведомства. Причины недобора — отсутствие у Росприроднадзора фискального опыта и аппарата для администрирования сборов; их налоговая природа и предложения четче описать их в законодательстве и «погрузить» в Налоговый кодекс не раз становились предметом дискуссий между Минприроды и Минфином, но так и не получили развития. Минприроды намерено добиваться улучшения собираемости, и в том числе штрафами: они могут доходить до 500 тыс. руб. Отдельная проблема, однако, как отмечают в Росприроднадзоре, в том, что отчетность продолжает поступать уже за рамками установленного законом срока, а на ее проверку службе отводится 90 дней. «Предстоит претензионная работа с организациями, которые не исполнят обязательства либо исполнят их несвоевременно»,— сообщили в службе.

В числе проблем, с которыми столкнулись многие компании, заместитель гендиректора «Лиги переработчиков макулатуры» Денис Кондратьев называет новизну и сложность отчетности, отсутствие знания «экологической» повестки у многих руководителей. К тому же ответственность за непредоставление данных административная, а не уголовная. Основной же проблемой является несовершенство законодательства — в нем, например, отсутствует определение упаковки, нет ссылки на технический регламент, где она определена, поясняет гендиректор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов.

Главный вызов — отсутствие объективного и достоверного учета упаковки и товаров, говорит замглавы комитета Госдумы по экологии Александр Коган: «Некоторые предприятия завышают объемы переработки, чтобы избежать экосбора». В качестве решения предлагается внедрение механизмов выявления недобросовестных компаний, включая проверку реальных мощностей утилизаторов.

Требования к участникам рынка продолжат расти — как заявил “Ъ” замглавы Минприроды Денис Буцаев, в отношении товаров нормативы утилизации будут повышаться ежегодно на 10%. Окрашенные платежи необходимы Минприроды, чтобы финансировать «мусорную реформу» — ранее глава министерства Александр Козлов называл РОП одним из источников ее финансирования (см. “Ъ” от 19 марта): потенциально сборы можно увеличить с 4 млрд до 50–70 млрд руб. в год. Чтобы успешно работать в существующей парадигме, властям, очевидно, необходимо «дожимать» участников рынка, в том числе ужесточением регулирования, для чего может потребоваться увеличение штата сотрудников Росприроднадзора, а также совершенствование законодательства.

Анна Королева