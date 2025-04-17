Отчет с оттяжкой
Производители и импортеры впервые сдали Росприроднадзору данные о будущих отходах
Первый год обязательной отчетности в рамках расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) за товары и упаковку, которые со временем станут отходами, показал, что участники рынка с трудом выполняют новые обязанности не только в части уплаты экологического сбора за будущую утилизацию товаров, но и при предоставлении сведений об их объемах. По предварительным данным Росприроднадзора, данные в службу предоставило менее трети тех, кто должен. Причины — неготовность бизнеса к новой отчетности и несовершенство законодательства. Теперь нарушителям грозят штрафы, которые могут доходить до 500 тыс. руб., однако без улучшения администрирования платежей регуляторами собрать их будет так же сложно.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
15 апреля истек срок сдачи отчетности и уплаты экологического сбора производителями и импортерами товаров и упаковки в рамках расширенной ответственности за отходы, которые из них со временем получаются. Как сообщили “Ъ” в службе, по предварительным данным, отчетность за два года (в 2025 году отчитаться надо сразу за 2023 и 2024 годы) в срок подали 42,4 тыс. компаний. При этом летом 2024 года Минприроды в пояснительной записке к проекту постановления правительства, вводящего требования об отчетности, оценивало число плательщиков экосбора в 129 тыс. (см. “Ъ” от 5 июля 2024 года). Чтобы обеспечить своевременную сдачу отчетности, ведомство провело анализ и выявило в «теневой зоне» около 80% компаний — им было разослано порядка 30 тыс. предостережений.
Сама система реализации расширенной ответственности производителей (РОП) обновлена с 1 января 2024 года (№451-ФЗ) — ответственность за утилизацию упаковки перенесена на ее производителей для централизации учета, в 2025 году норматив утилизации — 55%, в 2026 году — 75%, с 2027 года — 100%. При этом общий принцип сохранен: если компании не занимаются утилизацией отходов производства, импорта или упаковки сами, они могут уплатить экосбор или оплатить услуги компании-утилизатора.
Число реальных плательщиков экосбора, однако, с самого введения РОП не устраивало Минприроды — ожидаемые поступления от него оценивались в десятки миллиардов рублей, однако по факту редко выходили за 3 млрд руб. в год, при этом в последние годы эти деньги «окрашены» и целевым образом расходуются на реализацию задач ведомства. Причины недобора — отсутствие у Росприроднадзора фискального опыта и аппарата для администрирования сборов; их налоговая природа и предложения четче описать их в законодательстве и «погрузить» в Налоговый кодекс не раз становились предметом дискуссий между Минприроды и Минфином, но так и не получили развития. Минприроды намерено добиваться улучшения собираемости, и в том числе штрафами: они могут доходить до 500 тыс. руб. Отдельная проблема, однако, как отмечают в Росприроднадзоре, в том, что отчетность продолжает поступать уже за рамками установленного законом срока, а на ее проверку службе отводится 90 дней. «Предстоит претензионная работа с организациями, которые не исполнят обязательства либо исполнят их несвоевременно»,— сообщили в службе.
В числе проблем, с которыми столкнулись многие компании, заместитель гендиректора «Лиги переработчиков макулатуры» Денис Кондратьев называет новизну и сложность отчетности, отсутствие знания «экологической» повестки у многих руководителей. К тому же ответственность за непредоставление данных административная, а не уголовная. Основной же проблемой является несовершенство законодательства — в нем, например, отсутствует определение упаковки, нет ссылки на технический регламент, где она определена, поясняет гендиректор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов.
Главный вызов — отсутствие объективного и достоверного учета упаковки и товаров, говорит замглавы комитета Госдумы по экологии Александр Коган: «Некоторые предприятия завышают объемы переработки, чтобы избежать экосбора». В качестве решения предлагается внедрение механизмов выявления недобросовестных компаний, включая проверку реальных мощностей утилизаторов.
Требования к участникам рынка продолжат расти — как заявил “Ъ” замглавы Минприроды Денис Буцаев, в отношении товаров нормативы утилизации будут повышаться ежегодно на 10%. Окрашенные платежи необходимы Минприроды, чтобы финансировать «мусорную реформу» — ранее глава министерства Александр Козлов называл РОП одним из источников ее финансирования (см. “Ъ” от 19 марта): потенциально сборы можно увеличить с 4 млрд до 50–70 млрд руб. в год. Чтобы успешно работать в существующей парадигме, властям, очевидно, необходимо «дожимать» участников рынка, в том числе ужесточением регулирования, для чего может потребоваться увеличение штата сотрудников Росприроднадзора, а также совершенствование законодательства.