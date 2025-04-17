«Таганским» сроков не пожалели

Максимально возможные сроки — по 25 лет — запросило гособвинение для четверых участников старейшей в Москве таганской преступной группировки, членов которой присяжные признали виновными в убийствах, бандитизме и других преступлениях. К остальным их подельникам прокуроры также отнеслись со своей строгостью, предложив отправить их в места лишения свободы на 23 или 24 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Жирноклеев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Игорь Жирноклеев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Мосгорсуде на процессе по делу участников таганской организованной преступной группировки (ОПГ) стороны обсудили юридические последствия вердикта присяжных, которые ранее признали фигурантов виновными в тяжких и особо тяжких преступлениях. Лидеру группировки Игорю Жирноклееву гособвинение запросило 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 12 лет в тюрьме, остальным — от 23 до 25 лет. Всем подсудимым прокурор предложил назначить в качестве дополнительного наказания штрафы от 2 млн до 5 млн руб. и, кроме того, удовлетворить гражданские иски потерпевших, которые в сумме составляют почти 1 млрд руб. Прокуроры отметили, сделано это должно быть отчасти за счет арестованного имущества фигурантов, отчасти за счет средств, которые они заработают, находясь в заключении.

Нужно отметить, что по инкриминируемым подсудимым статьям УК сроки давности уже вышли. Однако, согласно закону, если наказание за преступление предусматривает пожизненное заключение, то только суд решает, освобождать ли фигурантов от уголовной ответственности. При этом он в любом случае назначить пожизненное уже не может. Поэтому прокуроры и запросили либо максимальные сроки (25 лет), либо близкие к ним. При этом они просили суд принять во внимание «характер повышенной общественной опасности подсудимых, каждый из которых длительное время являлся руководителем или участником преступной банды».

В свою очередь, адвокаты просили суд проявить снисходительность, указывая, что цель закона — «восстанавливать справедливость, а не карать».

Выступили в суде и сами подсудимые. «Мне 67 лет, у меня 11 хронических заболеваний. 25 лет я не проживу по-любому. 12 лет особого режима я не выдержу,— заявил господин Жирноклеев.— Я ничего не признаю. Никаких преступлений я не совершал».

«После развала СССР мы действовали так же, как и все. Уже в нулевые никакой банды не существовало, нас объединяли только любовь к рыбалке, компьютерным играм и сплавам по рекам»,— сказал подсудимый Третьяк. Он также попросил приобщить к материалам дела свою личностную характеристику из СИЗО. Изучив ее, судья сказал, что впервые видит в таком документе слово «учтивый».

Обвиняемый Лукьянов заявил, что не причастен к деятельности таганской ОПГ, а о ее преступлениях узнал только в СИЗО. Его подельник Балашов отметил, что на самом деле состоял в другой преступной группировке, поэтому его не должны судить вместе с «таганскими». «Мы были в разных окопах»,— сказал он. А подсудимый Юхневич заявил, что по результатам медицинских экспертиз и по показаниям свидетелей он является запойным алкоголиком и поэтому «совершенно не помнит», как он руководил ОПГ. Наконец, обвиняемый Щербаков просил суд проявить к нему снисхождение, поскольку он, будучи мастером спорта международного класса по боксу, «представлял Россию и прославлял отечественный спорт за границей».

Говоря о гражданских исках потерпевших, защита отметила, что их размеры необоснованно большие, и просила передать их в гражданское судопроизводство.

Напомним, что процесс, который первый раз начался в мае 2022 года, сильно затянулся из-за того, что по ходу разбирательства по разным причинам распались три коллегии присяжных. Каждый раз суду приходилось отбирать новых заседателей и только в марте 2025 года удалось добраться до вердикта.

По делу проходят Игорь Жирноклеев, Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Герман Гришин, Сергей Щукарев, Марат Янбухтин и Григорий Рабинович (умер в июне 2024 года, но родственники возражали против прекращения дела). В зависимости от роли в ОПГ они признаны виновными в создании и участии в вооруженной банде и преступном сообществе, убийствах, похищениях, краже, грабеже, вымогательстве и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 210; п. «а», «в», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; п. «а» ч. 3 ст. 126; п. «а», «б» ч. 3 ст. 163; п. «а», «б» ч. 3 ст. 161; п. «а» ч. 4 ст. 158; ч. 4 ст. 159.2; ч. 3 ст. 222; ч. 3 ст. 222.1; ч. 3 ст. 223 и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). По версии следствия, ОПГ была создана в начале 1990-х и действовала преимущественно на территории Московского региона. Утверждается, что под руководством Жирноклеева и Рабиновича было совершено несколько убийств. Самым громким преступлением, инкриминированным «таганским», стало убийство адвоката Натальи Вавилиной в 2017 году.

Ефим Брянцев