«Таганским» предложили рассчитаться по-крупному

На процессе по делу старейшей в Москве таганской преступной группировки, членов которой присяжные признали виновными в убийствах, бандитизме и других преступлениях, потерпевшие предъявили к фигурантам иски о возмещении материального и морального ущерба, общая сумма которых составила почти 1 млрд руб., а самый крупный равен 500 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Жирноклеев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Игорь Жирноклеев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Мосгорсуде началось обсуждение юридических последствий вердикта присяжных, которые на днях признали виновными в тяжких и особо тяжких преступлений бывших участников таганской ОПГ. Председательствующий судья Андрей Суворов планировал приступить к заслушиванию представителей гособвинения и защиты, однако его планы были нарушены тем, что потерпевшими было заявлено множество новых исков о возмещении ущерба.

Первой по видео-конференц-связи выступила бывшая официантка Марьят Бикчурина, которая пострадала во время убийства в 2013 году в столице вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан), к которому были причастны и «таганские». Она рассказала, что одна из пуль повредила ей спинной мозг, отчего она до конца жизни осталась парализованной. Госпожа Бикчурина добавила, что нуждается в продолжительном и дорогостоящем лечении, в том числе за границей. В связи с этим потерпевшая заявила иск к подсудимым на 50 млн руб. «20 млн — это компенсация морального вреда, а остальные 30 млн — расходы на лечение»,— объяснила женщина.

Крупнейший же иск предъявила дочь убитого в 2008 году гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева.

Присяжные признали виновным в этом преступлении подсудимого Дмитрия Юхневича, ущерб, причиненный ей и ее матери, потерпевшая оценила в 500 млн руб.

Жена, сын и дочь еще одной жертвы ОПГ — убитого в начале 2000-х бизнесмена Алексея Покровского — подали к подсудимым три иска по 100 млн руб. каждый.

Сын Армена Аванесова, который был убит за то, что не отдал одному из лидеров группировки Игорю Жирноклееву долг в размере $50 тыс., также предъявил иск на 100 млн руб. А вот вдова юриста универмага «Москва» Андрея Бралюка, убитого в 2009 году, ограничилась суммой в 5 млн руб.

Также иски предъявили Главное бюро медико-социальной экспертизы, департамент соцзащиты и Пенсионный фонд — до 1 млн руб. каждый. Такие скромные суммы вызвали у некоторых из подсудимых усмешки.

После подачи исков состоялось обсуждение личностей фигурантов.

В характеристике, которую зачитали представители гособвинения, лидер ОПГ Игорь Жирноклеев выглядел почти образцово: он ранее не привлекался к уголовной ответственности, по месту проживания в правоохранительные органы на него жалоб не поступало. Зато некоторые другие участники группировки характеризовались куда менее положительно: в СИЗО они успели получить множество дисциплинарных взысканий, в том числе за то, что «неправильно реагировали» на предложения принять участие в воспитательных мероприятиях. Кроме того, у некоторых выявлены алкогольная и наркотическая зависимости, да и по месту жительства поступало множество жалоб на их антисоциальный образ жизни.

Отметим, что процесс, который первый раз начался в мае 2022 года, сильно затянулся из-за того, что по ходу разбирательства по разным причинам распались три коллегии присяжных. Каждый раз суду приходилось отбирать новых заседателей, и только в марте 2025 года удалось добраться до вердикта.

По делу проходят Игорь Жирноклеев, Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Герман Гришин, Сергей Щукарев, Марат Янбухтин и Григорий Рабинович (умер в июне 2024 года, но родственники возражали против прекращения дела). В зависимости от роли в ОПГ они признаны виновными в создании и участии в вооруженной банде и преступном сообществе, убийстве, похищениях, краже, грабеже, вымогательстве и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 210; п. «а», «в», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; п. «а» ч. 3 ст. 126; п. «а», «б» ч. 3 ст. 163; п. «а», «б» ч. 3 ст. 161; п. «а» ч. 4 ст. 158; ч. 4 ст. 159.2; ч. 3 ст. 222; ч. 3 ст. 222.1; ч. 3 ст. 223 и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). По версии следствия, ОПГ была создана в начале 90-х и действовала преимущественно на территории Московского региона. Утверждается, что под руководством Жирноклеева и Рабиновича было совершено несколько убийств. Самым громким преступлением, инкриминированным «таганским», стало убийство адвоката Натальи Вавилиной в 2017 году.

Ефим Брянцев