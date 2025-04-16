Магомед Адиев возглавил «Химки» после ухода Артиги

Руководство подмосковного футбольного клуба «Химки» назначило исполняющим обязанности главного тренера 42-летнего Магомеда Адиева, ранее работавшего с «Ахматом» и сборной Казахстана. Назначение последовало после расторжения контракта с Франком Артигой по соглашению сторон.

«Задача по сохранению места в РПЛ непростая, но приступаю к работе с энтузиазмом и намерением эту задачу решить»,— сказал Магомед Адиев (цитата по пресс-релизу). Гендиректор клуба Дмитрий Брехов выразил уверенность, что опыт нового наставника поможет команде.

В текущем сезоне Адиев успешно вывел «Ахмат» из зоны вылета. Сборная Казахстана под его руководством впервые в истории вышла в стыковые матчи на Евро-2024. В РПЛ «Химки» находятся над зоной вылета: 12-е место с 23 очками. В ближайшем матче 20 апреля команда сыграет с «Зенитом».

Подробнее о назначении — в материале «Ъ» «Магомед Адиев вернулся в борьбу за выживание».