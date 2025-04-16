Магомед Адиев вернулся в борьбу за выживание

Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Химки» назначен Магомед Адиев. 47-летний специалист пришел в подмосковную команду спустя сутки после увольнения испанца Франка Артиги, который начал работать с ней в июне прошлого года после выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Тем временем в «Химках» разворачивается конфликт, связанный с невыплатой зарплаты игрокам за последние несколько месяцев. В такой ситуации Адиеву предстоит решать задачу сохранения прописки в РПЛ, где «Химки» за шесть туров до конца идут на 12-м месте, рискуя оказаться в числе участников стыковых матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Адиев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Магомед Адиев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О назначении Магомеда Адиева исполняющим обязанности главного тренера ФК «Химки» объявил на своем официальном сайте. Там же кратко излагается биография 47-летнего специалиста, в прошлом воспитанника грозненского футбола, который на месте нападающего выступал за «Анжи», ЦСКА, «Терек», астанинский «Женис», «Нижний Новгород» и другие клубы, а затем работал в качестве тренера с нижегородской «Волгой», «Анжи», «Чайкой», карагандинским «Шахтером», сборной Казахстана и «Ахматом».

«Рад, что договорились с руководством ФК "Химки" о сотрудничестве. Задача по сохранению места в РПЛ непростая, но приступаю к работе с энтузиазмом и намерением эту задачу решить. Надеюсь, вместе с игроками и руководителями клуба нам удастся это сделать»,— цитирует пресс-служба «Химок» Магомеда Адиева. Как сообщил изданию «Спорт-Экспресс» основной инвестор «Химок» Туфан Садыгов, срок контракта Магомеда Адиева с «Химками» составляет один год, то есть, по всей видимости, предполагается, что он проработает до конца следующего сезона.

Причину того, что на данный момент господин Адиев считается не главным тренером, а исполняющим его обязанности, также назвал «Спорт-Экспресс». По его данным, испанец Франк Артига, который начал работать с «Химками» в июне прошлого года после возвращения команды в РПЛ и был уволен во вторник, пока не подписал документы о расторжении контракта.

История с увольнением Артиги и назначением Адиева разворачивается на фоне конфликта, связанного с долгами по зарплате футболистам клуба за последние несколько месяцев. Дело дошло до того, что игроки основного состава, по данным «РБ Спорт», в знак протеста против увольнения Артиги и невыплаты долгов во вторник тренировались в тренажерном зале и в ближайшее воскресенье грозят отказом от участия в выездном матче 25-го тура против «Зенита». В таком случае, по словам Садыгова, на поле выйдут резервисты.

В любом случае очевидно, что главной задачей Магомеда Адиева в «Химках» станет сохранение прописки в РПЛ.

За шесть туров до финиша клуб занимает 12-е место, имея 23 очка, как и «Ахмат», идущий в турнирной таблице следом и располагающийся в зоне стыковых матчей. В двух последних турах «Химки» уступили махачкалинскому «Динамо» (1:4) и «Крыльям Советов» (1:3), а календарь оставшихся игр у клуба непростой. После матча с «Зенитом» они дома сыграют с «Акроном», «Ростовом» и «Рубином», а в гостях — с «Оренбургом» и «Спартаком».

Отметим, что в прошлом сезоне Магомед Адиев, придя в «Ахмат» в начале апреля за девять туров до конца чемпионата России, помог грозненскому клубу сохранить прописку в высшем дивизионе, добыв со своими подопечными пять побед при четырех поражениях. Однако начало нынешнего сезона сложилось для «Ахмата» неудачно, и, после того как по итогам семи первых туров нынешнего чемпионата команда с пятью очками оказалась на предпоследнем месте, Магомед Адиев покинул ее.

Евгений Федяков