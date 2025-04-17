Пробег от рецессии

Рынок автомобилей с пробегом в марте показал прирост к февралю, но уступил аналогичным прошлогодним показателям. Сказались сезонный фактор и специфика сегмента подержанных автомобилей, который стал альтернативной для тех, кто не хочет ездить на китайских машинах, с одной стороны, и намерен сэкономить — с другой. В прогнозах дилеры и участники рынка расходятся: одни ждут стагнации в апреле, другие — роста в пределах 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в марте сократились на 10,7% год к году, до 448,3 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Относительно февраля рост составил 12,9%. Положительную динамику обеспечивает то, что вторичный рынок — альтернатива для граждан, которые не хотят приобретать иномарку китайского производства, отмечает гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. По оценке эксперта, на бренды из КНР в общей структуре продаж машин с пробегом в первом квартале пришлось всего 4%.

На выбор в пользу подержанной машины влияет и более низкая цена. «Приличную машину можно найти за 1–2 млн руб.»,— рассказывает господин Целиков. Сейчас рынок новых машин заполнен кроссоверами, а более популярные ранее седаны и хэтчбеки — за исключением Lada — широко представлены именно во вторичке, поэтому желающие приобрести такие машины чаще обращаются в подержанный сегмент, добавляет эксперт.

На рост продаж месяц к месяцу повлиял сезонный спрос, уточняет исполнительный директор агентства Сергей Удалов. А падение в годовом выражении, по мнению эксперта, связано с эффектом высокой базы: в марте прошлого года продажи были на высоком уровне в преддверии вступления в силу новых правил ввоза машин в Россию.

Многие дилеры, опрошенные “Ъ”, сезонного роста спроса на рынке не заметили — наоборот, оценивают продажи ниже февраля.

Сергей Целиков уточняет, что большинство сделок во вторичном сегменте происходят между частными лицами, а на официальных дилеров — помимо перекупщиков и независимых игроков — приходится около 15% рынка.

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков говорит, что рост продаж не фиксируется ни по итогам марта, ни по фактическим сделкам в апреле. Он связывает это, в частности, с высокой ключевой ставкой ЦБ РФ и новостным фоном, который «вносит неопределенность с возможностью возврата или невозврата ушедших брендов».

По словам господина Гришакова, на фоне низкого спроса скидочные предложения сейчас распространяются и на машины с пробегом. «Учитывая стоимость финансирования на данный момент, большинство автодилеров и профессиональных продавцов вынуждены реализовывать автомобили в кратчайшие сроки»,— поясняет он. Директор направления автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов отмечает, что дилеры вынуждены давать скидки в условиях затоваривания. «Отсутствие роста спроса в первом квартале является еще одной причиной для внедрения дисконтных программ»,— добавляет он. Средняя цена автомобиля с пробегом в январе—марте снизилась год к году почти на 500 тыс. руб., не преодолев отметку в 2 млн руб., отмечает замгендиректора АГ «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов. Господин Целиков оценивает среднюю стоимость машин в подержанном сегменте в 1,2 млн руб.

Лидером сегмента подержанных машин в марте остается бренд Lada, продажи которого в годовом выражении сократились на 1,5%, до 121,29 тыс. штук.

Второе место сохраняет японская Toyota, снизившая реализацию на 16,1%, до 43,59 тыс. штук. Замыкает топ-3 южнокорейская Kia с результатом 23,8 тыс. подержанных машин, что на 18,9% ниже показателей прошлого года. Следом идут Hyundai и Nissan, продажи которых упали на 16,7%, до 23,3 тыс. штук, и на 18,4%, до 19,3 тыс. штук, соответственно. В первой десятке все марки показывают двузначный рост по отношению к уровню месячной давности, а в годовом сравнении — падение, отмечают в «Автостате». «И тут особо стоит отметить Volkswagen, который за месяц прибавил меньше других (на 9%), а за год просел сильнее всех (на 20%)»,— уточняют в агентстве.

Топ-10 моделей на рынке автомобилей с пробегом в марте 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Объем продаж (шт.) Изменение к февралю (%) Изменение год к году (%) 1 Lada 2107 11832 20,4 2,7 2 Lada 2114 9707 15,5 –10,2 3 Hyundai Solaris 8438 10,5 –15,6 4 Lada 4x4 8385 13,7 –4,0 5 Kia Rio 8381 8,9 –18,3 6 Lada 2170 8337 13,1 –5,9 7 Ford Focus 8125 14,5 –10,8 8 Toyota Corolla 6938 12,7 –13,1 9 Lada 2109 6403 11,1 –5,8 10 Lada 2110 6199 13,3 –11,9 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

По итогам первого квартала, согласно «Автостату», продажи легковых машин с пробегом выросли год к году на 3,2%, до 1,27 млн штук. По мнению господина Удалова, это в большей степени объясняется высокими результатами января. Оптимизма у экспертов и участников рынка немного — в частности, Сергей Целиков прогнозирует падение вторичного рынка в 2025 году на 10–12%. «Апрель не покажет положительной динамики, и будет повторение марта в количественном выражении»,— уверен господин Гришаков. Вадим Черноусов более оптимистичен в оценках и прогнозирует рост продаж подержанных автомобилей в апреле относительно марта, но не более 10%. «Допускаем в случае отсутствия положительной динамики спроса снижение цен на автомобили с пробегом в среднем на 5%»,— резюмирует топ-менеджер.

Наталия Мирошниченко