Московское «Динамо» прервало серию из 14 поражений во втором раунде play-off КХЛ

Московское «Динамо» на выезде обыграло казанский «Ак Барс» со счетом 3:1 в третьем матче второго раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сократило отставание в серии до четырех побед — 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Джиошвили (24-я минута), Джордан Уил (37) и Дмитрий Рашевский (42). Последний забил 91-й гол за московское «Динамо» и стал рекордсменом клуба в КХЛ, обойдя Вадима Шипачева (90). У проигравших отметился Митч Миллер (55).

«Динамо» выиграло первый с 2021 года матч второго раунда play-off КХЛ. Тогда под руководством Владимира Крикунова клуб обыграл петербургский СКА в четвертом матче второго раунда play-off КХЛ со счетом 2:1. Серия завершилась в пользу петербуржцев — 4:1. В розыгрышах Кубка Гагарина 2022 и 2024 годов «Динамо» всухую — 0:4 — уступило московскому ЦСКА и челябинскому «Трактору». В сезоне-2022/23 московская команда не вышла в четвертьфинальную стадию play-off, проиграв нижегородскому «Торпедо» (2:4) в первом раунде.

Следующий матч пройдет 18 апреля в Казани.

Таисия Орлова