Правительство одобрило идею лицензировать розничные продажи табака

Правительство России одобрило концепцию лицензирования розничной торговли табаком, в том числе вейпами и кальянами. Согласно новым правилам, с осени 2026 года разрешение на торговлю потребуется каждому объекту табачной розницы.

Документы, в которых описаны новые правила лицензирования торговли табаком, изучил «Ъ». В них указано, что соответствующие разрешения будет выдавать Росалкогольтабакрегулирование. Аннулирование лицензии предусмотрено в том числе за однократное нарушение.

Минфин предлагает зафиксировать размер госпошлин за выдачу лицензии на уровне 60 тыс. руб. для розничной и 800 тыс. руб. для оптовой торговли табаком. Срок ее действия составит пять лет. Продление лицензии будет также облагаться пошлиной.

Подробнее — в материале «Ъ» «У торговцев никотином спросят разрешения».