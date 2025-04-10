Россиянам хватит и ближнего космоса
Мнение участников опроса о задачах космической отрасли совпало с приоритетами государства
Россияне считают главными достижениями отечественной космонавтики создание новых спутников, а одной из основных задач космической отрасли — обеспечение обороноспособности страны. Это следует из опубликованных 9 апреля результатов социологического опроса ВЦИОМа. Мнение опрошенных граждан во многом совпало с перечнем важнейших задач, стоящих перед госкорпорацией «Роскосмос», констатирует эксперт.
Покорять космос России нужно прежде всего для решения земных задач, полагает большинство участников опроса
Фото: Alexey Pavlishak / Reuters
В рамках опроса, проведенного 28 марта среди 1600 россиян, социологи интересовались их мнением о том, для чего России нужен космос и каких достижений в этой сфере она уже добилась. Главной целью освоения космоса 54% респондентов назвали «развитие науки и высоких технологий», а второе место занял ответ «обеспечение обороноспособности страны» (36%). Среди основных успехов чаще всего упоминались «создание спутников для обеспечения обороноспособности» (50%), запуск новых аппаратов ГЛОНАСС (42%) и участие в работе Международной космической станции (41%). А вот, например, поиск новых миров и контакты с внеземными цивилизациями считают приоритетом только 5% процентов респондентов (см. график). «Сперва технологии и обороноспособность, а далекие планеты и внеземная жизнь подождут»,— прокомментировали этот факт социологи ВЦИОМа.
Эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец, изучивший по просьбе “Ъ” данные опроса, констатирует, что ключевые приоритеты космонавтики простые россияне оценивают верно. Задача по поддержанию спутниковой группировки ГЛОНАСС с улучшением возможностей наведения стратегического и высокоточного оружия за счет введения новых спутников действительно является одним из приоритетных направлений в работе «Роскосмоса», подтверждает эксперт.
Участие в работе МКС, которое респонденты называют третьим по важности достижением РФ,— это скорее политический проект, продолжает господин Струговец: космонавты и инженеры считают, что реальным техническим прорывом была советская станция «Мир», где «были опробованы решения, позже примененные на МКС». Что же касается строительства космодрома Восточный и создания ракеты «Ангара» (4-е и 5-е место в списке достижений), то это два шага к одной цели, объясняет эксперт: обеспечить независимый доступ в космос с помощью тяжелых ракет-носителей и уйти от зависимости от Казахстана в вопросе аренды комплекса космодрома Байконур для проведения запусков. Работа над созданием ядерной двигательной установки («ядерного буксира») — это пока не достижение, а лишь «попытка научно-технического прорыва», уверен Дмитрий Струговец: если она удастся, то Россия действительно получит повод для гордости.
Помимо прочего, респондентам задавался и вопрос о том, как стоит поступить с финансированием космоса на фоне «санкций и внешнеполитической напряженности». 47% опрошенных выступили за сохранение его на текущем уровне, а 25% — за увеличение. И именно с этой четвертью респондентов солидарны российские власти, которые в последние 10 лет регулярно наращивают бюджетные расходы на деятельность «Роскосмоса»: за этот период они увеличились со 188 млрд до 230 млрд руб. Отметим, что до 2021 года рост был достаточно медленным (на 2–5 млрд в год), но в последние три года из-за инфляции и западных санкций ускорился до 10 млрд руб.