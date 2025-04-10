Россиянам хватит и ближнего космоса

Россияне считают главными достижениями отечественной космонавтики создание новых спутников, а одной из основных задач космической отрасли — обеспечение обороноспособности страны. Это следует из опубликованных 9 апреля результатов социологического опроса ВЦИОМа. Мнение опрошенных граждан во многом совпало с перечнем важнейших задач, стоящих перед госкорпорацией «Роскосмос», констатирует эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покорять космос России нужно прежде всего для решения земных задач, полагает большинство участников опроса

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters Покорять космос России нужно прежде всего для решения земных задач, полагает большинство участников опроса

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

В рамках опроса, проведенного 28 марта среди 1600 россиян, социологи интересовались их мнением о том, для чего России нужен космос и каких достижений в этой сфере она уже добилась. Главной целью освоения космоса 54% респондентов назвали «развитие науки и высоких технологий», а второе место занял ответ «обеспечение обороноспособности страны» (36%). Среди основных успехов чаще всего упоминались «создание спутников для обеспечения обороноспособности» (50%), запуск новых аппаратов ГЛОНАСС (42%) и участие в работе Международной космической станции (41%). А вот, например, поиск новых миров и контакты с внеземными цивилизациями считают приоритетом только 5% процентов респондентов (см. график). «Сперва технологии и обороноспособность, а далекие планеты и внеземная жизнь подождут»,— прокомментировали этот факт социологи ВЦИОМа.

Эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец, изучивший по просьбе “Ъ” данные опроса, констатирует, что ключевые приоритеты космонавтики простые россияне оценивают верно. Задача по поддержанию спутниковой группировки ГЛОНАСС с улучшением возможностей наведения стратегического и высокоточного оружия за счет введения новых спутников действительно является одним из приоритетных направлений в работе «Роскосмоса», подтверждает эксперт.

Участие в работе МКС, которое респонденты называют третьим по важности достижением РФ,— это скорее политический проект, продолжает господин Струговец: космонавты и инженеры считают, что реальным техническим прорывом была советская станция «Мир», где «были опробованы решения, позже примененные на МКС». Что же касается строительства космодрома Восточный и создания ракеты «Ангара» (4-е и 5-е место в списке достижений), то это два шага к одной цели, объясняет эксперт: обеспечить независимый доступ в космос с помощью тяжелых ракет-носителей и уйти от зависимости от Казахстана в вопросе аренды комплекса космодрома Байконур для проведения запусков. Работа над созданием ядерной двигательной установки («ядерного буксира») — это пока не достижение, а лишь «попытка научно-технического прорыва», уверен Дмитрий Струговец: если она удастся, то Россия действительно получит повод для гордости.

Помимо прочего, респондентам задавался и вопрос о том, как стоит поступить с финансированием космоса на фоне «санкций и внешнеполитической напряженности». 47% опрошенных выступили за сохранение его на текущем уровне, а 25% — за увеличение. И именно с этой четвертью респондентов солидарны российские власти, которые в последние 10 лет регулярно наращивают бюджетные расходы на деятельность «Роскосмоса»: за этот период они увеличились со 188 млрд до 230 млрд руб. Отметим, что до 2021 года рост был достаточно медленным (на 2–5 млрд в год), но в последние три года из-за инфляции и западных санкций ускорился до 10 млрд руб.

Дмитрий Сотак, Божена Иванова