Вице-президент РАН предположил, когда человечество полетит в дальний космос

Человек отправится в далекий космос уже через три-четыре поколения, считает вице-президент РАН Сергей Чернышев. Рано или поздно человечеству придется начать бороздить космические просторы, ведь жизнь планеты Земля ограничена, сказал он.

Для полетов в дальний космос первым делом человечество должно глубоко изучить Луну — минералы и ледяные отложения, которые находятся на спутнике, рассказал сказал ученый. Из них можно будет получить водород для использования в качестве топлива и кислород для дыхания. Это даст цепочку технологических возможностей, например, для создания космической базы на Луне, и для подготовки полетов на более дальние расстояния, считает он. «Такие путешествия будут необходимы для полетов человека и изучения Марса, Венеры, может быть, дальних астероидов»,— сказал «РИА Новости» господин Чернышев.

Недавний опрос ВЦИОМ показал, что мнение россиян о задачах космической отрасли совпадает с приоритетами государства. Поиск новых миров и контакты с внеземными цивилизациями считают приоритетом только 5% процентов ответивших. Полеты с другими странами на Луну и Марс считают важным лишь 7% респондентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россиянам хватит и ближнего космоса».