Умер поэт Константин Кедров

Поэт и литературный критик Константин Кедров скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза писателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Кедров в 2004 году

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Константин Кедров в 2004 году

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

«16 апреля после болезни ушел из жизни поэт-шестидесятник, философ, автор теории метакода и основатель школы метаметафористов Константин Кедров»,— говорится в сообщении.

Отпевание пройдет 18 апреля в храме Большое Вознесение у Никитских ворот. В тот же день в Центральном доме литераторов состоится прощание. После кремации прах захоронят в родовой могиле на Донском кладбище.

Кедров был профессором Литературного института имени Горького, автором термина «метаметафора» и одним из ярких представителей советской поэзии второй половины XX века.