Умер поэт Константин Кедров
Поэт и литературный критик Константин Кедров скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза писателей.
Константин Кедров в 2004 году
Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ
«16 апреля после болезни ушел из жизни поэт-шестидесятник, философ, автор теории метакода и основатель школы метаметафористов Константин Кедров»,— говорится в сообщении.
Отпевание пройдет 18 апреля в храме Большое Вознесение у Никитских ворот. В тот же день в Центральном доме литераторов состоится прощание. После кремации прах захоронят в родовой могиле на Донском кладбище.
Кедров был профессором Литературного института имени Горького, автором термина «метаметафора» и одним из ярких представителей советской поэзии второй половины XX века.