Альфа-банк первым на рынке реализовал возможность комплексного управления группой компаний в интернет-банке «Альфа-бизнес». Новая опция представляет собой набор функций, которые позволяют группе компаний эффективно контролировать свои финансовые операции через настройки единого технологичного интерфейса. Это особенно важно для холдингов, которые состоят из множества юрлиц с различными потребностями и уровнями автономии. «Банк сможет предлагать продукты и услуги, учитывая все доступные пользователю компании, что позволяет адаптировать предложения как для текущих клиентов, так и для потенциальных новых»,— отметил начальник управления развития цифровых каналов Альфа-банка Владислав Кононенко.

«Яндекс» покупает службу доставки Boxberry, сообщает издание Forbes. Благодаря слиянию пункты выдачи заказов «Яндекса» откроются в 20 новых регионах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. После сделки клиенты Boxberry получат доступ к полной экосистеме для логистики и электронной коммерции, а также всей инфраструктуре.

В Дагестане откроют крупнейший в республике цех по инкубации куриных яиц. Он сможет производить до 10 млн суточных цыплят в год. Сейчас для инкубатора уже построено помещение, проведены вода и электричество, частично приобретено оборудование. Остальная часть поступит в скором времени.