Фицо назвал неуважительным требование Каллас не приезжать в Москву 9 Мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал требование главы европейской дипломатии Каи Каллас к европейским лидерам не посещать парад Победы в Москве 9 Мая. Господин Фицо подчеркнул, что никто не сможет ему указывать, «куда следует или не следует путешествовать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, погибших при освобождении Словакии. А также миллионам других жертв нацистского разгула. Точно так же, как я отдал дань уважения жертвам высадки в Нормандии или на Тихом океане, или как я пойду и отдам дань уважения пилотам королевских ВВС»,— написал Роберт Фицо в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). «Слова госпожи Каллас неуважительны, и я возражаю против них»,— подчеркнул он.

14 апреля Кая Каллас заявила, что поездка на парад Победы в Москве будет иметь последствия как для членов ЕС, так и стран—кандидатов на вступление в объединение. В числе более 20 глав государств и правительств, которые посетят мероприятие,— президент Сербии Александр Вучич, чья страна имеет статус кандидата на вступление в ЕС. Тем временем 9 Мая в Киеве состоится альтернативное мероприятие с участием европейских лидеров.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Перетягивание парада».

Лусине Баласян