Марину Сафонееву прооперируют уже в апреле

11 апреля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Чувашия» мы рассказали историю 16-летней Марины Сафонеевой из Чувашии («Титановая девочка», Алексей Каменский). У Марины тяжелая форма несовершенного остеогенеза — чрезвычайно хрупкие кости. Она перенесла множество переломов, длительное лечение и ряд операций — бедра и голени укрепили растущими титановыми штифтами. Теперь в укреплении аналогичным стержнем Fassier-Duval нуждается деформированная плечевая кость, но оплатить дорогую операцию семья не в состоянии. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 880 780 руб.) собрана. Родители Марины благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Сафонеева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Марина Сафонеева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 11 апреля 7185 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Чувашия», «Волгоград-ТРВ», «Ивтелерадио», «Хакасия», «Дальневосточная» и еще 130 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 44 компании исчерпывающе помогли 82 детям, собрано 46 659 427 руб.