Time опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей мира
Глава DeepSeek Вэньфэн вошел в список влиятельных людей мира по версии Times
Американский журнал Time опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей мира в 2025 году. На обложку номера, посвященному ежегодному рейтингу, поместили актрису Деми Мур, рэпера Snoop Dogg, теннисистку Серену Уильямс, певца Эда Ширана и сооснователя искусственного интеллекта DeepMind Демиса Хассабиса.
В список вошли в том числе президент США Дональд Трамп и шесть членов его администрации:
- вице-президент Джей Ди Вэнс;
- глава департамента эффективности (DOGE) Илон Маск;
- министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший;
- министр торговли Говард Лютник;
- директор административно-бюджетного управления Рассел Воут.
В категорию «Лидеры» журнал включил премьера Великобритании Кира Стармера, будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, президентов Сирии Ахмеда аш-Шараа, Аргентины Хавьера Милея и Мексики Клаудию Шейнбаум.
В числе самых влиятельных «Артистов» Time назвал актеров Адама Скотта, Скарлетт Йоханссон, Кристен Белл. Среди «Титанов» перечислены соучредитель Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, акционер модного дома Prada Миуччи Прада и гимнастка Симона Байлз.
В список «Новаторов» вошли астроном Венди Фридман, художница Микалейн Томас и повар Кваме Онвуачи. Среди «Икон» — актер Эдриен Броуди, писательница Ракель Уиллис и активистка Фату Бальде. В числе «Пионеров» — певица Розэ, юристка Корделия Бэр и глава DeepSeek Лян Вэньфэн.