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Коммерсантъ FM
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Time опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей мира

Глава DeepSeek Вэньфэн вошел в список влиятельных людей мира по версии Times

Американский журнал Time опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей мира в 2025 году. На обложку номера, посвященному ежегодному рейтингу, поместили актрису Деми Мур, рэпера Snoop Dogg, теннисистку Серену Уильямс, певца Эда Ширана и сооснователя искусственного интеллекта DeepMind Демиса Хассабиса.

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Деми Мур

Деми Мур

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Snoop Dogg

Snoop Dogg

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Серена Уильямс

Серена Уильямс

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Эд Ширан

Эд Ширан

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Демис Хассабис

Демис Хассабис

Фото: Alastair Grant / AP

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Деми Мур

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Snoop Dogg

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Серена Уильямс

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Эд Ширан

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Демис Хассабис

Фото: Alastair Grant / AP

В список вошли в том числе президент США Дональд Трамп и шесть членов его администрации:

  • вице-президент Джей Ди Вэнс;
  • глава департамента эффективности (DOGE) Илон Маск;
  • министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший;
  • министр торговли Говард Лютник;
  • директор административно-бюджетного управления Рассел Воут.

В категорию «Лидеры» журнал включил премьера Великобритании Кира Стармера, будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, президентов Сирии Ахмеда аш-Шараа, Аргентины Хавьера Милея и Мексики Клаудию Шейнбаум.

В числе самых влиятельных «Артистов» Time назвал актеров Адама Скотта, Скарлетт Йоханссон, Кристен Белл. Среди «Титанов» перечислены соучредитель Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, акционер модного дома Prada Миуччи Прада и гимнастка Симона Байлз.

В список «Новаторов» вошли астроном Венди Фридман, художница Микалейн Томас и повар Кваме Онвуачи. Среди «Икон» — актер Эдриен Броуди, писательница Ракель Уиллис и активистка Фату Бальде. В числе «Пионеров» — певица Розэ, юристка Корделия Бэр и глава DeepSeek Лян Вэньфэн.

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