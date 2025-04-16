Суд ЕС отчитался об итогах работы за 2024 год

Суд ЕС опубликовал отчет о своей деятельности за прошлый год (.pdf). В 2024 году вышестоящая инстанция суда зарегистрировала 920 новых дел. Наибольшее количество запросов пришло из Италии (98), Германии (66) и Польши (47). Кроме того, поступило 277 апелляционных жалоб на решения Суда ЕС общей юрисдикции. За тот же период Суд ЕС общей юрисдикции в качестве первой инстанции зарегистрировал 786 новых дел, включая 19 преюдициальных запросов. Суд разрешил 922 дела, значительная часть которых (276) касалась споров по интеллектуальной и промышленной собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

В целом нагрузка на суд выросла. По состоянию на конец 2024 года на рассмотрении находилось 1705 дел, что на 267 больше, чем годом ранее. Увеличилась и продолжительность рассмотрения споров в первой инстанции, достигнув 18,5 месяца против 18,2 месяца в 2023 году. Среди всех споров, находящихся на рассмотрении Суда ЕС общей юрисдикции, можно выделить дела, связанные с институциональным правом (552), интеллектуальной и промышленной собственностью (322), экономической и денежно-кредитной политикой (167), государственной помощью и конкуренцией (153), государственной службой ЕС (112), санкциями (91).

Из ключевых дел по ограничительным мерам в отчете суда приводится решение об исключении российского автогонщика Никиты Мазепина из санкционного списка ЕС, а также постановление по делу Михаила Фридмана, в котором подтверждена обязанность подсанкционных лиц декларировать активы. Отмечен также отказ суда снять санкции с Национального расчетного депозитария с учетом того, что он «обеспечивает материальную и финансовую поддержку правительству РФ и Банку России».

Из 2267 человек персонала 61% в Суде ЕС составляют женщины. Они же занимают 49% руководящих должностей среднего и высшего звена, что свидетельствует о стремлении к гендерному балансу. В суде работает 81 судья из 27 стран—членов ЕС. Суду ЕС присущ мультилингвизм: в 2024 году дела рассматривались на 24 языках с использованием 552 языковых комбинаций. Для обеспечения точного перевода документов и выступлений привлекают юристов-лингвистов и устных переводчиков.

Диана Лисунова