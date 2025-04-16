Четырех жителей Стерлитамака подозревают в похищении человека

Следственный отдел по Стерлитамаку возбудил уголовное дело по подозрению четырех местных жителей в похищении человека (пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По версии следствия, утром 15 апреля фигуранты уголовного дела, угрожая ножом и пистолетом своему знакомому, отвезли его на автомобиле в Уфу. «Причиной похищения послужил спор о наличии долга у потерпевшего перед одним из подозреваемых»,— отметили в СКР. По предварительным данным, потерпевший не вернул одному из подозреваемых, который ранее повредил его автомобиль, часть взятых у него в долг денег — около 42 тыс. руб. Полностью рассчитываться он не хотел, заявив, что тот некачественно отремонтировал поврежденный автомобиль.

По информации пресс-службы МВД по Башкирии, в заявлением о похищении супруга в полицию обратилась 23-х летняя жительница Стерлитамака. Она сообщила, что за возвращение мужа с его родственников требуют 500 тыс. руб. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых и потерпевшего: их обнаружили в квартире на улице Маяковского в Уфе.

Олег Вахитов