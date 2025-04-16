Трем бойцам запрещенного «Азова» вынесли приговоры за убийство мариупольца

Верховный суд ДНР приговорил трех членов украинского нацбатальона «Азов» (организация признана террористической в РФ и запрещена) Владислава Ручку, Дмитрия Игнатенко и Андрея Ярошинского. Они участвовали в обстреле города Мариуполя в 2022 году. За это Владислава Ручку и Дмитрия Игнатенко приговорили к 24 годам колонии строго режима. Андрей Ярошинский получил 23 года и 9 месяцев колонии, сообщили в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР Фото: СКР

Фигурантов признали виновными в убийстве на почве идеологической и политической ненависти (п. «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), жестоком обращении с мирными жителями и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Суд установил, что обвиняемые в марте 2022 года нанесли не менее 210 минометных ударов по зернохранилищу в Мариуполе. Тогда там пытались укрыться мирные жители. В результате один мужчина получил смертельные ранения.

Ранее в Ростове-на-Дону завершили рассматривать дело против 23 участников «Азова» (признан в РФ террористическим и запрещен). Их всех признали виновными в насильственном захвате власти и участии в террористической организации. Осужденным назначили от 13 до 23 лет лишения свободы. Изначально в деле значились 24 фигуранта, однако один из них умер в российском СИЗО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отряд собирается в тюрьме».

Никита Черненко