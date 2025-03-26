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Коммерсантъ FM
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Отряд собирается в тюрьме

Участников запрещенного украинского батальона «Азов» приговорили за попытку захвата власти в ДНР

В Ростове-на-Дону завершено рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении 23 предполагаемых участников украинского подразделения «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено). Четырнадцать мужчин, служивших в нем в разное время и на разных должностях, и девять женщин признаны виновными в насильственном захвате власти в ДНР, а также в участии в террористической организации. Фигурантам назначено от 13 до 23 лет лишения свободы. Отбывать наказание будут только 12 мужчин, поскольку 11 человек ранее были переданы украинской стороне в рамках обмена пленными.

За попытку захвата власти в ДНР участники запрещенного террористического «Азова» получили внушительные сроки

За попытку захвата власти в ДНР участники запрещенного террористического «Азова» получили внушительные сроки

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

За попытку захвата власти в ДНР участники запрещенного террористического «Азова» получили внушительные сроки

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд огласил приговор участникам «Азова» (признан в РФ террористическим и запрещен). Фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 278 (насильственный захват власти) УК РФ и ст. 205.5 (участие в террористической организации) УК РФ. Им назначено от 13 до 23 лет колонии.

Изначально в уголовном деле было 24 фигуранта. За время судебного следствия один из подсудимых, Александр Ищенко, умер в российском СИЗО, производство по его делу было прекращено по не реабилитирующему фигуранта обстоятельству. Еще двое мужчин и девять женщин были переданы украинской стороне в рамках обмена пленными. Они в итоге были осуждены заочно. Таким образом, отбывать наказание в российских колониях будут 12 мужчин.

В числе осужденных — военнослужащие подразделения Национальной гвардии Украины, взятые в плен или задержанные после начала специальной военной операции. Так, Олег Жарков был захвачен в марте 2022 года при выходе из военного городка в Мариуполе, Артур Грецкий — на территории комбината «Азовсталь» в апреле 2022 года, Алексей Смыков — когда покидал зону боевых действий после получения множества ранений. Недалеко от территорий, где шли боевые действия, также в 2022 году были пойманы участники подразделения Александр Мероченец и Никита Тимонин.

Часть осужденных являются бывшими участниками запрещенной организации. Так, Александр Ирха был задержан у себя дома в Мариуполе народной милицией ДНР в апреле 2022 года в связи с тем, что служил в танковом подразделении «Азова» (признан в РФ террористическим и запрещен) в 2015–2020 годах. Также бывшими членами отряда являются Александр Мухин, Анатолий Грицык, Ярослав Ждамаров, Олег Мижгородский, Олег Тышкул и Артем Гребешков, которые уволились из него в период с 2018 по 2021 год.

Заочно осужденные фигурантки дела, вернувшиеся на Украину в рамках обмена, заявили в ходе следствия, что работали в основном поварами.

На допросах обвиняемые признавали, что служили в подразделении, которое по требованию Генпрокуратуры России было запрещено Верховным судом РФ только в августе 2022 года, но настаивали, что не занимались террористической или другой противоправной деятельностью. Многие из них заявляли, что считали службу обычной работой и шли на нее в основном ради стабильной зарплаты и из желания решить семейные проблемы: например, собрать денег на лечение родственнику или дать высшее образование ребенку.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону

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В ночь на 11 марта несколько российских регионов, включая Москву, подверглись самой масштабной с начала СВО атаке с использованием беспилотников. По данным Минобороны, сбито более 300 украинских БПЛА. Есть пострадавшие, три человека погибли
На фото: сгоревшие автомобили на парковке в Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ возле подбитого танка М1 «Абрамс» ВСУ, эвакуированного из-под Суджи

Военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ возле подбитого танка М1 «Абрамс» ВСУ, эвакуированного из-под Суджи

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

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4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

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Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

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Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

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Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

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1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

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Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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В ночь на 11 марта несколько российских регионов, включая Москву, подверглись самой масштабной с начала СВО атаке с использованием беспилотников. По данным Минобороны, сбито более 300 украинских БПЛА. Есть пострадавшие, три человека погибли
На фото: сгоревшие автомобили на парковке в Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ возле подбитого танка М1 «Абрамс» ВСУ, эвакуированного из-под Суджи

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

9 марта министр обороны Фрацнии Себастьен Лекорню заявил, что страна предоставит Украине оружие и боеприпасы на сумму €195 млн. Эти средства будут выделены из доходов от замороженных российских активов

Фото: Harry Nakos / AP

8 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что армия РФ начала масштабное наступление в Курской области. 9 марта Минобороны РФ сообщило о взятии села Лебедевка (Курская область) и хутора Новенькое (Сумская область Украины). Для прорыва под Суджу российские военнослужащие воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу (на фото)

Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости

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Фото: France Televisions / Handout / Reuters

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Фото: Janis Laizans / Reuters

4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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